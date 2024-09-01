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1 вересня 2024, 14:12

Ford відкликає понад 90 тисяч авто, які мають проблеми з двигуном

Ford відкличе 90 736 автомобілів, оскільки в них можуть зламатися впускні клапани двигуна під час руху. Про це повідомляє Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США, передає Reuters.

Ford відкличе 90 736 автомобілів, оскільки в них можуть зламатися впускні клапани двигуна під час руху.

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Відкликання стосується певних автомобілів Bronco, F-150, Edge, Explorer, Lincoln Nautilus та Lincoln Aviator 2021−2022 років випуску, оснащених двигунами Nano EcoBoost об'ємом 2,7 л або 3,0 л, повідомляє NHTSA.

В рамках усунення недоліків дилери проведуть цикловий тест двигуна і, за необхідності, безкоштовно замінять двигун, повідомляє регулятор.

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
1 вересня 2024, 15:32
#
Усім власникам авто варто знати цю інформацію.
Під час купівлі нових шин ви, напевно, звертали увагу на різнокольорові крапки, які можна побачити на боковині поряд з літерами і цифрами. Насправді ці мітки є дуже важливими. Адже вони допоможуть вам під час монтажу та балансування коліс. Завдяки їм процес встановлення шин стає значно простішим, а ще вони можуть впливати на стабільність руху авто. Що ж вони всі означають і чому вони різного кольору?
Що означає жовта і червона крапка на шині
Найчастіше на шинах можна побачити саме жовті та червоні крапки, хоча інколи трапляються й інші кольори. Тут все залежить від виробника, адже єдиного стандарту не існує. Одні ставлять лише одну крапку, інші — кілька.
З’являються крапки ще під час виготовлення шин і слугують для полегшення процесу балансування. Хоча теоретично шини можна збалансувати і без них, вони спрощують роботу. Балансування шин — важливе. Воно допомагає підвищити комфорт під час руху, а також впливає на безпеку авто і стан підвіски. Якщо колеса незбалансовані, це призводить до того, що вага розподіляється нерівномірно, тому на високих швидкостях стійкість автомобіля зменшується.
Що означають ці різнокольорові крапки на гумі
Червоним кольором зазвичай позначають ділянку, яка відрізняється найбільшою радіальною жорсткістю. Коли ви встановлюєте шину, то ця мітка розміщується так, щоб поєднати з позначкою «L» на диску, якщо вона є або навпроти ніпеля.
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0
bonv
bonv
1 вересня 2024, 15:32
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Ця позначка зазвичай вказує на найслабше місце диска. Їхнє правильне поєднання допоможе зробити рух авто стабільнішим.
Жовта крапка на шині позначає найлегше місце. Якщо її вирівняти з ніпелем, тоді можна зменшити кількість вантажів, які потрібні для балансування. А це допомагає полегшити колесо і знизити ризик одночасного пошкодження диска з шиною через сильний удар. Однак, за наявності на диску позначки «L» — краще розміщувати з іншого боку.
Якщо на шині є і жовта, і червона крапки, фахівці радять надавати пріоритет саме жовтій. Якщо виробник розмістив ці позначки одна над одною, це означає, що шина має мінімальні відхилення. В такому разі балансування значно полегшується.
Дуже рідко, але буває, що на шину наносять білу крапку. Вона вказує на місце, де є найбільша зміна радіальної сили. Там боковина шини найгнучкіша. Крім цього, деякі виробники ставлять білі мітки у вигляді ромба, квадрата або кола, всередині яких є цифра. Це означає, що ця шина пройшла перевірку на заводі і готова до безпечної експлуатації.
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