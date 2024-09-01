За минулий тиждень з 26 по 30 серпня НБУ продав на міжбанку $646,3 млн, при цьому знову не купував валюту. Така тенденція спостерігається три тижні поспіль. Про це свідчать дані регулятора.
1 вересня 2024, 13:13
НБУ три тижні поспіль не купує валюту
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Загалом від початку року Нацбанк продав $20,3 млрд, тоді як купив $118,6 млн. У серпні регулятор купив лише $0,25 млн.
Втім, така політика НБУ не сильно вплинула на курс гривні у парі з доларом. У серпні курс української валюти був лише трохи нижче, ніж це було наприкінці липня — коли долар досяг історичного максимуму — 41,49 грн.
Динаміка курсу гривні у парі з доларом за липень-серпень 2024 року / Джерело: НБУ
Джерело: Мінфін
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