Експерт пояснив чому ціни на паливо не зростуть на тлі підняття акцизів

Націнка АЗС на роздрібну вартість бензину та дизелю наразі досягає 15 грн/л. Це буде головним гальмівним фактором перед подорожчанням цих видів палива після 1 вересня, коли зростуть акцизи на нафтопродукти. Про це LIGA.net повідомив головний редактор видання «Нафторинок» Олександр Сіренко.

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«Гуртова ціна дизелю становить від 39 до 43 грн/л. Максимально літр дизелю коштує від 50 до 60 грн/л. Тому роздрібна націнка досягає принаймні 10−15 грн/л. 20% під час війни дуже багато», — каже Сіренко.

Націнка на вартість бензинів менша, але теж висока: за умови гуртової ціни у 48 грн/л роздрібна становить від 55 до 60 грн/л. На думку експерта, через високу маржинальність, у разі ухвалення закону, рішення про збільшення цін на бензин і дизель ухвалюватимуть АЗС нижчого цінового сегмента. Преміумгравці зможуть залишити чинний ціновий рівень.

Окрім цього, зростання ціни може стримати низьке споживання палива, продиктоване виїздом населення та мобілізацією, вважає Сіренко.

Станом на 30 серпня законопроєкт № 11256−2 про підвищення акцизів на паливо ще не був підписаний президентом. Але згідно з текстом документа, він має набути чинності з 1 вересня.