Під час візиту до США, міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про виділення пакета допомоги для відновлення енергетики України на $800 мільйонів. Про це вона написала у соцмережі X (Twitter).
1 вересня 2024, 9:02
США надасть $800 млн на відновлення української енергетики — Свириденко
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«Ми глибоко вдячні за підтримку у створенні систем пасивного захисту, а також пакет фінансування в розмірі $800 мільйонів для енергетичного сектору. Під час цього візиту ми надали список критичного обладнання, необхідного для негайного ремонту, створений Кабінетом міністрів», — зазначила Свириденко.
У пресслужбі Міністерства уточнили, що $800 мільйонів від США — це частина коштів, що була оголошена на Берлінській конференції з відновлення України, які нині розподіляються, пише ЕП.
Джерело: Мінфін
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