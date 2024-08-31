Операційні витрати дрібного ритейлу на забезпечення автономного живлення під час відключень електропостачання збільшуються на 10−30% залежно від групи товару. Таку оцінку надав LIGA.net голова асоціації власників малого й середнього бізнесу Руслан Соболь.
Ритейлери збільшили витрати на 10-30% через проблеми з електропостачанням
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Він пояснив, що у кожного підприємства є «своя економіка створення додаткової вартості товару чи послуги». Відповідно бізнеси потребують різного об'єму генерації.
«Магазин із продажу заморожених напівфабрикатів буде потребувати набагато більше енергії, ніж, наприклад, перукарня. Але в обох випадках підприємці розподілять додаткові витрати на паливо, обслуговування генератора на собівартість продукції та послуги», — наголосив Соболь.
Як зауважила власниця компанії «Ресторанний консалтинг» Ольга Насонова вартість кіловата, виробленого генератором, приблизно вдвічі більша ніж за комерційним тарифом. В середньому — 20 грн/кВт-г.
«Проте залежить від формату. Наприклад, маленькій кав’ярні, яка користується генератором малої потужності, працювати вдень може вийти навіть дешевше, ніж на централізованому електропостачанні. Але для великих закладів з кухнею, високим потоком людей підійде потужний генератор на 100 кВт. І витрати будуть більшими», — вказала Насонова.
За її словами, деякі з великих мереж закладів громадського харчування робили підрахунки, згідно з якими працювати на генераторі понад п'ять-шість годин у день економічно невиправдано.
Коментарі - 2
Яким чином, якщо тариф від генератору 2х тариф від енергопостачальника? Це означає, що вони або економлять на якості послуг, або у них зменьшується кількість відвідувачів, наприклад через шум того самого генератору. По ітогу, все це все одно веде к зниженню прибутку.