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31 серпня 2024, 9:06

Ритейлери збільшили витрати на 10-30% через проблеми з електропостачанням

Операційні витрати дрібного ритейлу на забезпечення автономного живлення під час відключень електропостачання збільшуються на 10−30% залежно від групи товару. Таку оцінку надав LIGA.net голова асоціації власників малого й середнього бізнесу Руслан Соболь.

Операційні витрати дрібного ритейлу на забезпечення автономного живлення під час відключень електропостачання збільшуються на 10−30% залежно від групи товару.

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Він пояснив, що у кожного підприємства є «своя економіка створення додаткової вартості товару чи послуги». Відповідно бізнеси потребують різного об'єму генерації.

«Магазин із продажу заморожених напівфабрикатів буде потребувати набагато більше енергії, ніж, наприклад, перукарня. Але в обох випадках підприємці розподілять додаткові витрати на паливо, обслуговування генератора на собівартість продукції та послуги», — наголосив Соболь.

Як зауважила власниця компанії «Ресторанний консалтинг» Ольга Насонова вартість кіловата, виробленого генератором, приблизно вдвічі більша ніж за комерційним тарифом. В середньому — 20 грн/кВт-г.

«Проте залежить від формату. Наприклад, маленькій кав’ярні, яка користується генератором малої потужності, працювати вдень може вийти навіть дешевше, ніж на централізованому електропостачанні. Але для великих закладів з кухнею, високим потоком людей підійде потужний генератор на 100 кВт. І витрати будуть більшими», — вказала Насонова.

За її словами, деякі з великих мереж закладів громадського харчування робили підрахунки, згідно з якими працювати на генераторі понад п'ять-шість годин у день економічно невиправдано.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
31 серпня 2024, 11:58
#
> Наприклад, маленькій кав’ярні, яка користується генератором малої потужності, працювати вдень може вийти навіть дешевше, ніж на централізованому електропостачанні.

Яким чином, якщо тариф від генератору 2х тариф від енергопостачальника? Це означає, що вони або економлять на якості послуг, або у них зменьшується кількість відвідувачів, наприклад через шум того самого генератору. По ітогу, все це все одно веде к зниженню прибутку.
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0
bonv
bonv
31 серпня 2024, 12:36
#
Кінцевий споживач — народ — за все заплатить.
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