Бензин в Україні подешевшав, а дизель та автогаз зросли в ціні: тарифи АЗС на 5 листопада

У четвер, 5 листопада, середня вартість бензину А-95 в Україні знизилася на 23 копійки — до 89,84 грн за літр. Водночас дизельне пальне подорожчало на 4 копійки — до 104,64 грн/л, а автогаз додав 33 копійки. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані порталу « Мінфін ».

У четвер, 5 листопада, середня вартість бензину А-95 в Україні знизилася на 23 копійки — до 89,84 грн за літр.

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінилися ціни на пальне

За підсумками щоденного моніторингу середні ціни на українських АЗС становили:

Найбільше за день подешевшав бензин А-92 — на 73 копійки. Водночас дизель та автогаз продовжили дорожчати.

Скільки коштує пальне у великих мережах АЗС

Станом на 5 листопада ціни на популярних заправках відрізнялися залежно від мережі.

Ціни у грн за літр, за даними наведеного моніторингу на 5 листопада 2026 року.

Серед зазначених мереж найнижча ціна бензину А-95 — в «Авантаж 7» (86,95 грн/л). Там само найдешевший дизель — 101 грн/л.

Різниця у вартості бензину А-95 між «Авантаж 7» та ОККО становить 5,95 грн за літр. Отже, заправка 50-літрового бака може коштувати майже на 300 грн дорожче залежно від обраної мережі.

Що відбувається на ринку

Зниження цін на бензин 5 листопада зафіксували й окремі великі оператори. Зокрема, «Укрнафта» зменшила вартість А-95 на 1 грн за літр — до 87,90 грн. Водночас мережа ОККО підвищила ціну автогазу до 60,90 грн/л.

Таким чином, на українському паливному ринку зберігається різноспрямована динаміка: бензин дешевшає, тоді як дизельне пальне та скраплений газ залишаються під ціновим тиском.