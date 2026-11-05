Нацбанк підвищив облікову ставку з 16% до 16,5%, а прогноз інфляції на 2026 рік погіршився до 12,5%.
5 листопада 2026, 17:52
НБУ підвищив ставку! Що буде з депозитами, кредитами та курсом? (відео)
Водночас НБУ очікує падіння ВВП на 0,4% замість попереднього прогнозу зростання на 1,8%. На валютному ринку теж неспокійно: долар уже перевищував 46 грн, а за жовтень регулятор продав близько $6 млрд для підтримки гривні.
- Чи справді долар може досягти 50 грн до кінця року?
- Наскільки зростуть ставки за депозитами та кредитами?
- Чому ціни продовжують підвищуватися, попри дії НБУ?
- І що зараз вигідніше для заощаджень — гривневі депозити, ОВДП чи валюта?
У новому випуску фінансовий експерт Олексій Козирев аналізує рішення Нацбанку, ризики для економіки та дає власний прогноз курсу долара на кінець 2026 року.
Джерело: Мінфін
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