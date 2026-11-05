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5 листопада 2026, 14:47

Українці дедалі активніше повідомляють про можливу корупцію: кожне третє звернення в НАЗК — з конкретними доказами

Громадяни України активно повідомляють про можливі корупційні порушення з боку посадовців і нерідко наводять конкретні факти, які дозволяють державі розпочати перевірки. За дев'ять місяців 2026 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало 5 042 таких повідомлення. Майже кожне третє звернення містило достатньо інформації для подальшого реагування.

Громадяни України активно повідомляють про можливі корупційні порушення з боку посадовців і нерідко наводять конкретні факти, які дозволяють державі розпочати перевірки.
Українці дедалі активніше повідомляють про можливу корупцію
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Із загальної кількості звернень 1518, або 30,1%, містили фактичні дані, які агентство могло використати для перевірки можливих порушень антикорупційного законодавства. Йдеться не просто про загальні підозри чи звинувачення, а про інформацію, що дає змогу встановити конкретні обставини й визначити підстави для подальших дій.

Зокрема, повідомлення можуть стосуватися ознак недостовірного декларування, конфлікту інтересів або набуття посадовцями необґрунтованих активів.

За повідомленнями громадян перевірятимуть декларації та спосіб життя посадовців

За результатами опрацювання звернень НАЗК передало матеріали для подальшої роботи за кількома напрямами.

Найбільше їх стосувалося перевірки статків і майнового стану чиновників:

  • 189 матеріалів передали для проведення повних перевірок декларацій;

  • 70 — для моніторингу способу життя посадовців;

  • 3 — для контролю щодо можливого конфлікту інтересів;

  • 3 — для перевірки своєчасності подання декларацій.

Таким чином, саме повідомлення громадян стали одним із джерел інформації, на підставі яких НАЗК може ініціювати перевірку майна, доходів та інших обставин, пов'язаних із діяльністю публічних службовців.

Водночас в агентстві наголошують: не кожне звернення автоматично стає приводом для перевірки. Спочатку фахівці аналізують наведені обставини, оцінюють достовірність і достатність інформації та визначають, чи є законні підстави для реагування.

Читайте також: Понад 1,35 млрд грн розбіжностей: НАЗК перевірило декларації 784 кандидатів на державні посади

НАЗК посилює роботу з журналістськими розслідуваннями

Окремий напрям роботи агентства — використання інформації, яку оприлюднюють журналісти та медіа. У вересні 2026 року НАЗК повідомило про створення нового підрозділу, який відстежуватиме журналістські матеріали про можливі корупційні порушення.

Його завданням буде аналіз таких публікацій і підготовка матеріалів для подальшого реагування. Зокрема, йдеться про можливе ініціювання моніторингу способу життя посадовців або повних перевірок їхніх декларацій.

Ще у квітні 2025 року в структурі НАЗК з'явився спеціалізований підрозділ, який системно аналізує повідомлення про можливі порушення антикорупційного законодавства.

Результати за дев'ять місяців 2026 року демонструють, що громадяни та громадські організації залишаються важливим джерелом інформації для антикорупційних органів. Водночас статистика свідчить і про інше: для реального реагування важливо не лише повідомити про підозру, а й надати конкретні факти, документи та обставини, які можна перевірити.

Як ми писали: Від керівників поліції до головного психіатра: НАЗК передало справи про активи на сотні мільйонів гривень

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Abramon
Abramon
5 листопада 2026, 15:07
#
Формується громадянське суспільство.
+
0
TAN72
TAN72
5 листопада 2026, 15:13
#
А власть делает вид что борется 😂
+
0
Vadimra
Vadimra
5 листопада 2026, 15:17
#
Qwerty, тихушник, твоя работа ?

Глаза боятся, а руки делают?
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