Європарламент підтримав пом'якшення вимог до автомобілів: ДВЗ можуть залишитися після 2035 року

Комітет Європейського парламенту з питань довкілля 4 листопада підтримав пом'якшення екологічних вимог до автовиробників. Замість повного скорочення викидів CO₂ від нових автомобілів із 2035 року депутати пропонують встановити цільовий показник на рівні 87,5% від базового рівня 2021 року. Це може дозволити продовжити продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, зокрема гібридів. Про це повідомляє Reuters .

Комітет Європейського парламенту з питань довкілля 4 листопада підтримав пом'якшення екологічних вимог до автовиробників.

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Як хочуть змінити екологічні вимоги

За чинним законодавством ЄС із 2035 року середні викиди CO₂ від нових легкових автомобілів і фургонів мають бути скорочені на 100% порівняно з базовим рівнем. Фактично це означає припинення продажу більшості нових бензинових і дизельних автомобілів.

У грудні 2025 року Єврокомісія запропонувала пом'якшити цю вимогу до 90%.

Тепер профільний комітет Європарламенту підтримав ще гнучкіший варіант:

Скорочення викидів CO₂ від нових легкових автомобілів на 87,5% порівняно з 2021 роком.

Можливість компенсувати ще до 7,5 відсоткового пункту завдяки використанню низьковуглецевої сталі, виробленої в ЄС.

Додаткові стимули для виробництва малих та енергоефективних електромобілів у Євросоюзі.

За відповідні зміни проголосували 48 депутатів комітету, проти — 30, ще двоє утрималися.

Чи залишаться автомобілі з ДВЗ після 2035 року

Запропоновані зміни можуть дозволити виробникам продовжити продаж окремих моделей із двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року.

Зокрема, йдеться про плагін-гібриди, автомобілі з бензиновими двигунами та інші технології, які допоможуть виробникам виконувати встановлені вимоги до середніх викидів автопарку.

Однак це не означає необмеженого продажу бензинових і дизельних автомобілів. Автовиробники повинні будуть дотримуватися нормативів щодо сукупних викидів CO₂ від усіх нових машин.

Заявлена можливість автомобілів із ДВЗ займати до 39% продажів не є встановленою законопроєктом квотою. Фактична частка таких машин залежатиме від їхніх викидів, структури продажів і застосування передбачених механізмів компенсації.

Чому ЄС переглядає правила

Пом'якшення вимог підтримали представники Європейської народної партії, соціал-демократів та ліберальної групи Renew Europe.

Автовиробники раніше закликали ЄС переглянути вимоги через високі виробничі витрати, конкуренцію з китайськими компаніями та повільніший, ніж очікувалося, перехід частини споживачів на електромобілі.

Водночас екологічні організації застерігають, що послаблення нормативів може сповільнити електрифікацію транспорту та скорочення викидів.

Коли ухвалять остаточне рішення

Очікується, що Європарламент розгляне пропозицію на пленарному засіданні у грудні 2026 року.

Після цього розпочнуться переговори з Радою ЄС, яка представляє уряди держав-членів.

Поки що чинні правила не змінилися: цільовий показник скорочення викидів CO₂ для нових легкових автомобілів із 2035 року залишається на рівні 100%.