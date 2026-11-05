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5 листопада 2026, 16:07

Кабмін змінює правила приватної ППО: бізнесу дозволили збивати дрони над чужими заводами та складами

Українські підприємства, які створили власні групи протиповітряної оборони, зможуть за договором захищати не лише свої виробничі майданчики, а й об'єкти інших компаній. Кабінет Міністрів ухвалив шість змін до експериментального проєкту приватної ППО. Це рішення ініціювало Міністерство оборони України.

Українські підприємства, які створили власні групи протиповітряної оборони, зможуть за договором захищати не лише свої виробничі майданчики, а й об'єкти інших компаній.
Кабмін змінює правила приватної ППО
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Крім того, бізнесу дозволили передавати засоби ППО між уповноваженими підприємствами, розширили можливості використання дронів-перехоплювачів та знизили мінімальний вік учасників таких груп із 21 до 18 років.

Які нові можливості отримав бізнес

Головна зміна полягає в тому, що приватна протиповітряна оборона зможе працювати не лише для захисту майна компанії, яка її створила. Тепер уповноважене підприємство зможе укласти договір з іншою компанією та забезпечувати захист її заводів, складів, виробничих майданчиків або інших об'єктів.

Це фактично відкриває можливість для формування ринку послуг приватної ППО, коли підприємства з відповідними ресурсами зможуть надавати послуги з протиповітряного захисту іншим представникам бізнесу.

Також уряд дозволив передавати засоби протиповітряної оборони в користування між уповноваженими підприємствами. Для цього потрібне спільне рішення з командуванням Повітряних сил ЗСУ. Тобто компанії зможуть ефективніше використовувати наявне обладнання, але не матимуть права самостійно розпоряджатися ним поза встановленими процедурами.

Ще чотири нововведення стосуються умов участі в проєкті та засобів боротьби з повітряними цілями:

  • Розширили перелік підприємств, які можуть долучитися до приватної ППО. Підставою для участі тепер може бути статус резидента Defence City та/або визнання компанії Міністерством оборони критично важливою.

  • Дозволили використовувати пілотовані літаки у складі груп протиповітряної оборони підприємств.

  • Розширили можливості застосування дронів-перехоплювачів. Зокрема, врегулювали використання бойових частин та електродетонаторів.

  • Знизили мінімальний вік учасників груп приватної ППО з 21 до 18 років.

Таким чином, уряд не лише розширив коло потенційних учасників проєкту, а й надав підприємствам більше можливостей для організації захисту від російських повітряних атак.

Майже 100 підприємств уже долучилися до приватної ППО

Експериментальний проєкт приватної протиповітряної оборони Кабмін запустив постановою № 1506 від 19 листопада 2025 року. Його мета — залучити ресурси приватного та державного бізнесу до захисту промислових потужностей, енергетичних об'єктів і працівників від російських повітряних атак.

Групи приватної ППО почали виконувати бойові завдання навесні 2026 року. За даними Міноборони, станом на 14 жовтня до проєкту долучилися майже 100 підприємств. Вони сформували близько 50 груп протиповітряної оборони, але безпосередньо до виконання бойових завдань залучені групи шести компаній.

На той момент приватна ППО вже знищила понад 60 повітряних цілей, серед яких ударні безпілотники Shahed та розвідувальні дрони Zala. Основними засобами ураження є дрони-перехоплювачі й автоматизовані турельні установки з великокаліберними кулеметами.

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Хто контролюватиме приватну протиповітряну оборону

Попри розширення повноважень бізнесу, приватні групи ППО не отримують повної самостійності у виборі цілей та застосуванні озброєння.

Вони залишаються частиною єдиної системи протиповітряної оборони ЗСУ та працюють під контролем військового командування. Саме відповідне повітряне командування Повітряних сил визначає ділянки роботи груп, їхні завдання та цілі з урахуванням наявних засобів ураження.

Підприємства можуть самостійно закуповувати необхідне обладнання, зокрема дрони-перехоплювачі, засоби радіоелектронної боротьби та виявлення повітряних цілей. Також за рішенням командування Повітряних сил їм можуть тимчасово передавати озброєння і боєприпаси, які не використовуються бойовими підрозділами.

Отже, розширення приватної ППО має дозволити швидше залучати ресурси бізнесу до захисту української інфраструктури, водночас не створюючи паралельної системи управління протиповітряною обороною.

Як ми писали: У «Нової пошти» з’явилася приватна ППО: є перші збиті безпілотники

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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