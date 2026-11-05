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5 листопада 2026, 13:01

Пенсійний фонд перераховує субсидії на зиму: хто отримає виплати автоматично, а кому треба подати заяву

Українці, які мають право на житлову субсидію, можуть подати заяву до 30 листопада 2026 року, щоб отримувати допомогу від початку опалювального сезону. Якщо звернутися пізніше, виплати призначатимуть лише з місяця подання документів. Про це пише Укрїнформ.

Українці, які мають право на житлову субсидію, можуть подати заяву до 30 листопада 2026 року, щоб отримувати допомогу від початку опалювального сезону.
Пенсійний фонд перераховує субсидії
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У холодний період розмір державної допомоги може суттєво збільшитися. Якщо влітку середня субсидія становить 300−500 грн на місяць, то взимку вона може сягати 1500−2000 грн і більше. Це пов'язано з тим, що витрати на опалення формують до 70−80% загальної вартості комунальних послуг домогосподарства. Про це повідомляє Укрінформ.

Кому потрібно оформлювати субсидію повторно

Для більшості українців, які вже отримували житлову субсидію, Пенсійний фонд проведе перерахунок автоматично. Повторно подавати документи не потрібно, якщо не змінилися склад домогосподарства, житлові умови та інші обставини, які впливають на право на допомогу.

Автоматично перерахують виплати й тим сім'ям, у яких у неопалювальний період субсидія становила 0 грн.

Водночас звернутися до Пенсійного фонду потрібно, якщо людина:

  • оформлює субсидію вперше;

  • змінила склад домогосподарства;

  • має інший перелік житлово-комунальних послуг;

  • раніше отримала відмову через заборгованість, але вже погасила її, уклала договір реструктуризації або оскаржила борг у суді.

Якщо подати заяву та декларацію до 30 листопада включно, допомогу призначать із початку опалювального періоду — жовтня 2026 року. Після цієї дати виплати нараховуватимуть із місяця звернення.

Хто має право на субсидію та кому можуть відмовити

Житлову субсидію призначають одному з членів домогосподарства, а її розмір розраховують з урахуванням доходів усіх зареєстрованих у житлі осіб.

Отримати допомогу можуть і люди, які фактично проживають у помешканні, але не зареєстровані за цією адресою. Зокрема, це офіційні орендарі житла, внутрішньо переміщені особи та індивідуальні забудовники, чиї будинки ще не введені в експлуатацію, але за комунальні послуги вже виставляють рахунки.

Водночас право на субсидію обмежується за певних майнових і фінансових умов. Зокрема, допомогу можуть не призначити, якщо:

  • людина має у власності два або більше житлових приміщень. Винятки передбачені для житла у спільній власності та нерухомості в сільській місцевості;

  • площа квартири перевищує 130 кв. м, а приватного будинку — 230 кв. м. Обмеження не поширюється на дитячі будинки сімейного типу та багатодітні сім'ї;

  • протягом 12 місяців перед зверненням здійснено покупку або оплату послуг на суму понад 100 тис. грн чи придбано валюту або банківські дорогоцінні метали на понад 50 тис. грн;

  • на депозитних рахунках або в ОВДП зберігається понад 100 тис. грн;

  • у власності є автомобіль віком до п'яти років або більше одного транспортного засобу віком до 15 років;

  • є прострочена більш ніж на три місяці заборгованість за комунальні послуги на суму понад 680 грн або борг зі сплати аліментів;

  • серед членів домогосподарства є працездатні дорослі, які не працюють, не навчаються на денній формі та за яких не сплачувався єдиний соціальний внесок у період, що враховується для призначення допомоги.

Які доходи врахують під час розрахунку

Для призначення субсидії на опалювальний сезон 2026−2027 років Пенсійний фонд враховуватиме доходи домогосподарства за перший і другий квартали 2026 року.

Для пенсіонерів розрахунок здійснюватимуть з урахуванням пенсії, нарахованої за серпень 2026 року.

Розмір допомоги визначають індивідуально. Він залежить від кількості членів домогосподарства, сукупних доходів, переліку комунальних послуг і вартості їх оплати.

Сам опалювальний період, який враховують під час розрахунку субсидії, триває з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Читайте також: Пенсійний фонд вимагав повернути субсидію через обмін валюти: чим завершився судовий спір

Як подати заяву та які документи потрібні

Для оформлення житлової субсидії необхідно подати два основні документи: заяву та декларацію про доходи й витрати домогосподарства.

Залежно від обставин можуть знадобитися додаткові документи:

  • договір оренди житла — для орендарів;

  • копія договору про реструктуризацію боргу — якщо заборгованість за комунальні послуги врегульована таким способом;

  • довідка внутрішньо переміщеної особи — якщо субсидію оформлюють за фактичним місцем проживання.

Подати документи можна кількома способами:

  1. Особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

  2. Поштою до територіального органу ПФУ.

  3. Онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

  4. Через Центр надання адміністративних послуг.

  5. Через уповноважених представників територіальних громад.

  6. Через портал «Дія».

За даними Укрінформу, у державному бюджеті на 2027 рік на фінансування житлових субсидій і пільг передбачено 42,3 млрд грн. Загалом державну підтримку за цими програмами отримують майже 2,7 млн українських домогосподарств.

Як ми писали: Субсидія на опалювальний сезон 2026−2027: які доходи врахують під час розрахунку


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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