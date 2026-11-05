ЄС перерахував Україні 4,36 млрд євро: які податкові зміни відкрили шлях до фінансування

Європейська комісія у четвер, 5 листопада, перерахувала Україні 4,36 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 млрд євро. Частина коштів піде на підтримку державного бюджету, решта — на оборонні закупівлі. Про це повідомила Єврокомісія .

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Із загальної суми 3,7 млрд євро становить другий транш макрофінансової допомоги на 2026 рік, ще 658 млн євро виділено на оборонні потреби.

На що спрямують гроші

Бюджетна підтримка допоможе Україні фінансувати першочергові державні видатки та забезпечувати роботу основних державних служб в умовах війни.

Оборонну частину коштів використають на закупівлю безпілотників, ракет, радарів, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів для протиповітряної оборони.

Значну частину обладнання планують закупити в українських виробників, що також сприятиме розвитку вітчизняної оборонної промисловості.

Які умови виконала Україна

Для отримання другого траншу макрофінансової допомоги Україна виконала всі 12 погоджених із ЄС умов.

Серед ключових змін:

ухвалення законодавства щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи;

скасування звільнення від ПДВ для комерційних товарів невеликої вартості, які надходять у міжнародних посилках;

удосконалення податкового адміністрування;

покращення бюджетного планування та управління державними інвестиціями;

модернізація митної системи та посилення зовнішнього аудиту.

У Єврокомісії наголосили, що виконання цих вимог свідчить про продовження реформ в Україні попри складну воєнну ситуацію.

Скільки ще грошей може отримати Україна

До кінця 2026 року Україні залишається доступною фінансова підтримка ЄС на загальну суму 25,2 млрд євро.

Із них:

11,9 млрд євро — на розвиток оборонно-промислового потенціалу;

9 млрд євро — бюджетна підтримка в межах Ukraine Support Loan;

близько 4,4 млрд євро — бюджетна підтримка за програмою Ukraine Facility.

Виділення цих коштів залежатиме від виконання Україною погоджених умов та реформ.

Довідка

Ukraine Support Loan — кредитний механізм ЄС обсягом до 90 млрд євро, створений у лютому 2026 року для фінансування бюджетних та оборонних потреб України у 2026−2027 роках.

За даними Єврокомісії, від початку повномасштабного російського вторгнення ЄС та його держави-члени надали Україні загалом 235,9 млрд євро підтримки, зокрема 3,8 млрд євро з доходів від заморожених російських акти