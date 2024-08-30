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30 серпня 2024, 14:19

Земельний банк проведе перші в Україні аукціони з оренди державних сільгоспземель

ТОВ «Державний земельний банк» 30 серпня оголосило на Prozorro.Продажі про перші 16 аукціонів з оренди державних сільськогосподарських земель. Про це повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль.

ТОВ «Державний земельний банк» 30 серпня оголосило на Prozorro.

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Йдеться про земельні ділянки у Вінницькій області загальною площею 1075 гектарів.

Згідно з повідомленням, до кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних с/г земель у 20 областях України.

Площа ділянок варіюється від 1 до 4000 га. Кожна земельна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом.

Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.

Переможець отримає право оренди на строк до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних, сплативши суборендну плату на рік вперед.

Фонд розраховує отримати до 1 млрд грн від оренди перших 100 000 га, а після того як йому передадуть усі 800 000 га державних земель, сума може зрости до 8 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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