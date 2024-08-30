Як підтримати країну та отримати дохід до 18.35%

Військові облігації — це особливий фінансовий інструмент, створений для допомоги Україні в умовах війни. Випускаються урядом і призначені для фінансування оборони та інших критичних потреб держави. Інвестуючи в такі облігації, ви не тільки підтримуєте країну, але й отримаєте джерело пасивного доходу. Провідний експерт Traders Union Антон Харитонов пояснює, чим ці активи вигідні для приватних інвесторів і як стати їх власником.

Що відрізняє військові облігації від інших типів облігацій?

Для початку розглянемо, чим військові облігації відрізняються від інших типів облігацій:

Мета використання коштів: Військові облігації в першу чергу спрямовані на фінансування оборонних витрат і надзвичайних ситуацій. Інші державні облігації можуть використовуватися для загального бюджету, а корпоративні — для розширення бізнесу. Прибутковість: Військові облігації часто мають вищу прибутковість, ніж звичайні державні облігації, через підвищений ризик та спеціалізовану мету. Корпоративні облігації можуть приносити різний дохід залежно від фінансового стану компанії-емітента. Податкові пільги: Дохід від військових облігацій звільняється від податку на доходи, на відміну від корпоративних облігацій.

Особливості військових облігацій як інвестиційного інструменту

Військові облігації мають кілька важливих переваг, які роблять їх привабливими для інвесторів:

Стабільний дохід: Військові облігації можуть забезпечити дохід до 18.35%, що робить їх привабливими для тих, хто хоче стабільний прибуток.

Військові облігації можуть забезпечити дохід до 18.35%, що робить їх привабливими для тих, хто хоче стабільний прибуток. Державні гарантії: На відміну від інших інвестиційних інструментів, військові облігації мають державні гарантії, що додає їм стабільності.

На відміну від інших інвестиційних інструментів, військові облігації мають державні гарантії, що додає їм стабільності. Податкові пільги: Дохід від цих облігацій не обкладається податком, що дозволяє зберегти весь отриманий прибуток.

Дохід від цих облігацій не обкладається податком, що дозволяє зберегти весь отриманий прибуток. Соціальна відповідальність: Інвестування в військові облігації підтримує обороноздатність країни в критичний час.

Скільки можна заробити на військових облігаціях?

Прибутковість військових облігацій варіюється залежно від терміну їх обігу та економічної ситуації. Актуальні ставки, що пропонуються Міністерством фінансів, складають:

6 місяців — 16.5%

1 рік — від 14.65% до 16.80%

1,5 років — 18.35%

1,7 років — від 17.60% до 18.35%

2 роки — від 15.41% до 17.09%

Отже прибутковість військових облігацій може досягати 18.35%. Це робить їх привабливими для інвесторів, які шукають стабільний дохід, особливо в умовах економічної нестабільності. Однак ставки можуть змінюватися, тому важливо стежити за новинами від Міністерства фінансів.

Як купити військові облігації?

Через додаток «Дія»

Відкрийте додаток «Дія» на вашому смартфоні. Увійдіть у свій акаунт. Перейдіть до розділу «Послуги». Оберіть «Військові облігації». Виберіть облігації та введіть суму для покупки. Підтвердіть покупку. Після цього ви отримаєте електронний документ про придбання.

Через банк

Увійдіть у мобільний додаток банку (Монобанк або Приватбанк). Перейдіть до розділу «Накопичення» або аналогічного. Оберіть «Купити облігації». Виберіть тип облігацій та суму інвестиції. Підтвердіть покупку та отримайте документ про купівлю.

Інвестування у військові облігації: підводні камені

Інвестування у військові облігації має чимало переваг, але є і свої недоліки. Один з них — обмежена ліквідність. Може бути складно продати облігації до їх погашення, що може створити певні труднощі для інвесторів, які потребують швидкого доступу до своїх коштів.

І ще один мінус — можливе зниження прибутковості в порівнянні з іншими інвестиціями. Хоча військові облігації забезпечують стабільний дохід, їх прибутковість може бути меншою, ніж у деяких інших інвестиційних інструментів, таких як акції або корпоративні облігації.

Хоча військові облігації підтримуються державою, існують ризики, пов’язані з політичною та економічною нестабільністю. Перед вкладенням коштів важливо оцінити ці ризики, враховуючи поточну ситуацію в країні.

Висновок

Завершуючи розмову про військові облігації, варто зазначити, що вони дійсно можуть бути хорошим вибором для тих, хто тільки починає інвестувати або хоче отримати пасивний дохід. Прості у використанні, з державними гарантіями та податковими пільгами, ці активи виглядають привабливими для консервативних інвесторів.

Але важливо пам'ятати, що будь-який інвестиційний інструмент має ризики. Тому найкращим рішенням завжди залишається диверсифікація інвестиційного портфеля.

Для того, щоб дійсно забезпечити збалансований підхід до вкладення коштів, доцільно розглянути альтернативні варіанти, які не пов’язані з державою. Наприклад, частина суми може бути вкладена в криптовалюту, акції, або інші фінансові інструменти. Такий підхід дозволить створити більш стійкий та різносторонній інвестиційний портфель, що відповідатиме вашим фінансовим цілям та рівню ризику.