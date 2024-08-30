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30 серпня 2024, 10:52

Ціни на дині за тиждень зросли на 44%

Цього тижня в Україні відпускні ціни на дині зросли на 44% до 15−25 грн за кілограм. Про це повідомляє EastFruit.

Цього тижня в Україні відпускні ціни на дині зросли на 44% до 15−25 грн за кілограм.

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«Фермери готові відвантажувати дині з поля по 15−25 гривень за кілограм, що в середньому на 44% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня, а сезон їх реалізації добігає кінця», — йдеться у повідомленні.

За словами учасників ринку, підвищення цін пов’язане, перш за все, з подальшим скороченням пропозиції культур.

Внаслідок спекотної та посушливої погоди якість продукції погіршується, а кількість вибірок місцевих господарств скорочується.

Виробники стверджують, що торговельна активність на ринку зараз досить висока, що на тлі обмеженої пропозиції надає можливість продавцям підвищувати відпускні ціни.

Однак, попри істотне подорожчання в даному сегменті, дині сьогодні в Україні в середньому на 20% дешевше, ніж в аналогічний період торік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
30 серпня 2024, 11:15
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А в росії масло на піввідсотка і це вже подавалося, як перемога. А тут на 44% і нормально.
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