Фонд гарантування виставляє на продаж пул активів банку «Конкорд»

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Що продаватимуть

«3 вересня 2024 року в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу пулу активів АТ «АКБ «Конкорд». До складу лота <…> увійшли права вимоги за кредитами, виданими фізичним особам, та дебіторська заборгованість фізичних осіб (усього 4172 договори)», — йдеться у повідомленні.

У Фонді зазначили, що всі кредити, включені до складу пулу, беззаставні, окрім одного, який має у заставі медичне обладнання та меблі.

Близько 35% виставленого на торги портфеля (за сумою заборгованості) мають прострочення платежу до 1 року. За рештою кредитів прострочення платежу становить від 1 до 3 років (40% портфеля) та понад 3 роки (25%).

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У Фонді звернули увагу, що на продаж виставлено право стягнути з боржника заборгованість за кредитним договором або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лота — 66,7 млн грн.