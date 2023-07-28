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28 липня 2023, 15:16 Читать на русском

Банк Конкорд зробив заяву на фоні чуток про позбавлення банківської ліцензії

Банк Конкорд вирішив зробити заяву після чуток і появи матеріалів в ЗМІ про позбавлення банківської ліцензії. Власне фінустанова спростовує цю інформацію.

Банк Конкорд вирішив зробити заяву після чуток і появи матеріалів в ЗМІ про позбавлення банківської ліцензії.
Фото: concord.ua

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«Подібні плітки почали з’являтися на сайтах-„смітниках“, які відомі використанням неперевіреної інформації, а також у створених російськими спецслужбами телеграм-каналах, метою яких є дестабілізація ситуації в Україні», — заявили в банку.

У Конкорді також зазначили, що наразі в банку завершується регламентна планова перевірка Національного банку, яка відбувається відповідно до узгоджених етапів і термінів.

В повідомленні йдеться про те, що перевірка — ключова функція регулятора. У 2022 році в банку відбувся аудит, рекомендації якого було одразу враховано та впроваджено.

«Ми спостерігаємо та надзвичайно стурбовані тим тиском, який за допомоги ворожих ресурсів (припускаємо, що нашими конкурентами) чиниться на Нацбанк України та на суспільство, маніпулюючи версіями щодо висновків перевірки, видаючи за справжню версію припущення про позбавлення ліцензії.

Вважаємо таку ситуацію вкрай небезпечною, адже таким чином здійснюється публічна спекуляція навколо роботи нацрегулятора. Маніпулятивно та безпідставно сформовані очікування від висновків перевірки можуть спотворити та викривити реальну картину та створити загрозу безпідставного підриву довіри.

Повідомляємо, що наш банк та його продукти здобули чимало нагород і визнань за останній час. Докладніше з ними можна ознайомитися на нашому офіційному сайті", — заявили в банку Конкорд.

У фінустанові також зазначили, що банк дотримується всіх нормативних вимог НБУ та веде прибуткову діяльність. Рейтинг стійкості банку підвищено до рівня ААА. Також банк ретельно виконує всі рекомендації, які надає НБУ.

Джерело: Мінфін
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