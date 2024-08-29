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29 серпня 2024, 14:37

Втрати у серпні фондового ринку Туреччини були найбільшими у світі

В серпні, коли світові фондові ринки злетіли майже до історичних максимумів, Туреччина виділяється своїми гнітючими показниками, оскільки поєднання високих процентних ставок та інфляції призводить до зниження корпоративних прибутків. Про це пише Bloomberg.

В серпні, коли світові фондові ринки злетіли майже до історичних максимумів, Туреччина виділяється своїми гнітючими показниками, оскільки поєднання високих процентних ставок та інфляції призводить до зниження корпоративних прибутків.
Фото: depositphotos

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Падіння індексу Borsa Istanbul

Індекс Borsa Istanbul 100 впав на 8,2% у серпні, ставши найгіршим у світі фондовим ринком. Іноземні інвестори також вивозять більше грошей, продавши паперів на $2,9 мільярда за три місяці до 16 серпня, згідно з даними центрального банку.

Турецькі інвестори кажуть, що головне питання полягає в тому, наскільки сильним буде економічний спад? Враховуючи, що базові відсоткові ставки перебувають на рівні 50%, а інфляція в країні, як і раніше, одна з найвищих у світі, компанії вже бачать, як це позначається на їхньому прибутку.

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Ata Investment, стамбульська компанія, що управляє капіталом, заявила, що, за її прогнозами, чистий прибуток турецьких компаній, за якими вона стежить, цього року знизиться на 28%.

«Перспективи турецьких акцій все ще досить невизначені», — сказав Бурак Четінчекер, керуючий фондами в Strateji Portfoy. «Поки не зрозуміло, яку частину негативного впливу закладено в ціну».

Справжній вплив жорсткої грошово-кредитної політики Туреччини та економічної кризи стане помітнішим у прибутках за третій квартал, додав він. До цього моменту, на його думку, важко відчувати довіру до ринку.

Інші інвестори також налаштовані скептично. Влітку Barings Asset Management скоротив свої позиції в турецьких акціях, заявивши, що ціни на папери вже відображають повернення до ортодоксальної політики.

Грошова влада Туреччини поки що утримується від обговорення термінів зниження ставок, заявляючи, що їм необхідно побачити поліпшення очікувань щодо цін, а також стійке зниження місячної інфляції. У міру уповільнення економічного зростання дискусія, швидше за все, лише посилюватиметься.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
29 серпня 2024, 18:02
#
Трясе турками…
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