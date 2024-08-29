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29 серпня 2024, 14:16

Юань займає 53% у міжнародних розрахунках Китаю

Використання юаня в транскордонних платежах Китаю досягло рекорду 53%, повідомляє газета Financial Times з посиланням на дані Державного валютного управління країни.

Використання юаня в транскордонних платежах Китаю досягло рекорду 53%, повідомляє газета Financial Times з посиланням на дані Державного валютного управління країни.
Фото: pixabay

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За даними звіту відомства, за липень поточного року на валютному ринку Китаю було зафіксовано трансакцій на загальну суму 27,97 трлн юанів ($3,92 трлн).

Видання повідомляє, що у звіті відображено транскордонні перекази, які банки здійснюють від імені небанківських клієнтів, і здебільшого є торговельними розрахунками.

Читайте: Частка юаня в міжнародних розрахунках у липні досягла майже 5%

FT зазначає, що зростання торгівлі, що здійснюється у юанях, спостерігається після введення обмежень США на трансакції у доларах для росії.

Зростанню торгівлі також сприяли валютні своп-лінії, які Пекін відкрив або продовжив із Саудівською Аравією, Аргентиною та Монголією у 2023 р.

За даними Народного банку КНР, з 2022 р. нові клірингові банки для юаню створено також у Лаосі, Казахстані, Пакистані, Бразилії та Сербії.

Нагадаємо

Юань посів четверте місце за обсягом міжнародних платежів із часткою 4,75% у липні 2024 р. Це на 0,13 в.п. більше, ніж у червні.

На першому місці у статистиці впевнено тримається долар, обсяг якого становив у липні 47,81%, збільшившись за місяць на 0,73 в.п.

На другому місці знаходиться євро — 22,47%, на третьому — фунт стерлінгів із часткою 7%.

За рік китайська валюта випередила японську ієну, яка тепер перебуває на п'ятому місці з часткою 3,62%. Обсяг долара рік тому дорівнював 46,46%, євро — 24,42%, а фунт стерлінгів — 7,63%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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