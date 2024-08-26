Частка юаня у міжнародних розрахунках у липні досягла майже 5%

Юань посів четверте місце за обсягом міжнародних платежів із часткою 4,75% у липні 2024 р. Це на 0,13 в.п. більше, ніж у червні, випливає з даних SWIFT.

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На першому місці у статистиці впевнено тримається долар, обсяг якого становив у липні 47,81%, збільшившись за місяць на 0,73 в.п.

На другому місці знаходиться євро — 22,47%, на третьому — фунт стерлінгів із часткою 7%.

Варто зазначити, що обсяги європейської та британської валюти за місяць, навпаки, зменшилися, на відміну від долара та юаня, які показують зростання. Так, у червні частка євро становила 22,72%, а фунт стерлінгів — 7,08%.

Роком раніше, у липні 2023, юань займав п'яте місце у даній статистиці, та його обсяг дорівнював 3,06%.

За рік китайська валюта випередила японську ієну, яка тепер перебуває на п'ятому місці з часткою 3,62%. Обсяг долара рік тому дорівнював 46,46%, євро — 24,42%, а фунт стерлінгів — 7,63%.