Ціни на нерухомість в Україні можуть зрости на 3-5% до кінця року — експерт

Вартість квадратного метра житла в Україні, за прогнозами експертів, може зрости на 3−5% до кінця 2024 року. Головними факторами здорожчання є зростання цін на будівельні матеріали та електроенергію, а також дефіцит робочої сили в будівельній галузі. Про це повідомив СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ситуація на ринку

«Ринок нерухомості в Україні зазнає значного впливу через велику війну та економічну нестабільність. На собівартість впливають чимало факторів, серед яких — девальвація гривні, дефіцит робочої сили, значне здорожчання будівельних матеріалів та електроенергії», — зазначив Мехтієв.

У комплексі, підкреслює він, ці фактори створюють складні умови для будівельної галузі та змушують девелоперів шукати нові підходи для адаптації до ринкових умов.

За словами Мехтієва, ENSO вживає ряд заходів для оптимізації витрат та підтримки конкурентоспроможності в складних економічних умовах.

Читайте: єОселя: яке нове житло можна буде придбати, та як обрати забудовника

«Ключовими стратегіями є постійна диверсифікація постачальників та перехід з постоплати на передплату. Ці кроки дозволяють частково уповільнити зростання вартості будівництва», — додає СЕО компанії.

Але, незважаючи на складну ситуацію у галузі, експерт відзначає поступове відновлення активності на ринку, особливо у відносно безпечних регіонах на заході країни.

Мехтієв вважає, що основними драйверами відновлення галузі можуть стати комерційна нерухомість, зокрема офісні приміщення та складські комплекси, а також житлова нерухомість у передмістях та приватні будинки.

Він також додає, що споживачі зараз орієнтуються не лише на цінову політику, але й на такі важливі фактори як безпека, автономність та розташування нерухомості.