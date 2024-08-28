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28 серпня 2024, 13:35

Ціни на нерухомість в Україні можуть зрости на 3-5% до кінця року — експерт

Вартість квадратного метра житла в Україні, за прогнозами експертів, може зрости на 3−5% до кінця 2024 року. Головними факторами здорожчання є зростання цін на будівельні матеріали та електроенергію, а також дефіцит робочої сили в будівельній галузі. Про це повідомив СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.

Вартість квадратного метра житла в Україні, за прогнозами експертів, може зрости на 3−5% до кінця 2024 року.
Фото: depositphotos

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Ситуація на ринку

«Ринок нерухомості в Україні зазнає значного впливу через велику війну та економічну нестабільність. На собівартість впливають чимало факторів, серед яких — девальвація гривні, дефіцит робочої сили, значне здорожчання будівельних матеріалів та електроенергії», — зазначив Мехтієв.

У комплексі, підкреслює він, ці фактори створюють складні умови для будівельної галузі та змушують девелоперів шукати нові підходи для адаптації до ринкових умов.

За словами Мехтієва, ENSO вживає ряд заходів для оптимізації витрат та підтримки конкурентоспроможності в складних економічних умовах.

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«Ключовими стратегіями є постійна диверсифікація постачальників та перехід з постоплати на передплату. Ці кроки дозволяють частково уповільнити зростання вартості будівництва», — додає СЕО компанії.

Але, незважаючи на складну ситуацію у галузі, експерт відзначає поступове відновлення активності на ринку, особливо у відносно безпечних регіонах на заході країни.

Мехтієв вважає, що основними драйверами відновлення галузі можуть стати комерційна нерухомість, зокрема офісні приміщення та складські комплекси, а також житлова нерухомість у передмістях та приватні будинки.

Він також додає, що споживачі зараз орієнтуються не лише на цінову політику, але й на такі важливі фактори як безпека, автономність та розташування нерухомості.

Страхування житла від наслідків «прильоту»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
0
sacha2222
sacha2222
28 серпня 2024, 13:52
#
Смішно
+
+15
korvin29
korvin29
28 серпня 2024, 13:57
#
Это было бы хорошо. Подороже продам свою хату в Харькове, на меньшую сумму придется ипотеку брать при покупке квартиры в Европе.).).)
+
+30
Kikudzuki
Kikudzuki
28 серпня 2024, 14:00
#
В высотке где сейчас живу с начала войны уехало 50% жильцов. Никто из них за эти 2,5 года не вернулся — квартиры стоят закрытыми. За все это время в нашем доме купили лишь одну однокомнатную квартиру (в ней умерла бабушка), купил переселенец. Сейчас, как минимум 40% населения только и ждут одного — открытия границ, чтобы свалить навсегда… Кто будет покупать недвижимость?! Разве что только военные, у которых хорошая зарплата или их родственники за посмертные выплаты 15 миллионов грв…
+
0
Subota 82
Subota 82
28 серпня 2024, 14:47
#
Кропивницький, первинного ринку майже немає, вторичка — улєтає як горячі пиріжки, ціни захмарні, 1 — від 30 тис, 2 кімн — 40 і вище, це самий звичайний ремонт…
+
0
bonv
bonv
28 серпня 2024, 14:03
#
Не може, а вже зростають…
+
0
bonv
bonv
28 серпня 2024, 14:04
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 серпня 2024, 14:10
#
На правах рекламы ©
+
+14
Mini Mi
Mini Mi
28 серпня 2024, 14:31
#
Та пишите только честно не «в Украине», а «на западной Украине», ну и чуток в Киеве. Потому что в других областях цены упали и расти и не планируют
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