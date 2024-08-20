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20 серпня 2024, 14:52

Україна втратила $4 млрд податкових відрахувань через відсутність регулювання криптосфери

У період з 2016 по 2022 рік Україна втратила $48,8 млрд доходів населення і компаній, а також $4 млрд податкових відрахувань через відсутність регулювання криптосфери. Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков із посиланням на блокчейн-аналітика Артема Чернецького.

У період з 2016 по 2022 рік Україна втратила $48,8 млрд доходів населення і компаній, а також $4 млрд податкових відрахувань через відсутність регулювання криптосфери.
Фото:facebook.com/bornyakov/

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Як приклад протилежного підходу чиновник навів Бразилію та Індію. За його словами, завдяки продуманій легалізації криптоактивів ці країни збільшили податкові надходження і знизили ризики незаконної діяльності в цьому секторі.

Зі свого боку Естонія, яку вважали європейським криптохабом до 2018 року, зайняла більш жорстку позицію, що призвело до відтоку капіталу і криптокомпаній із країни, додав Борняков.

Її сусіди, Польща і Литва, пропонують більш лояльні умови, підкреслив чиновник. Це приваблює криптокомпанії з усього світу, зазначив він.

Що потрібно зробити Україні

«Щоб Україна перестала втрачати $4 млрд податкових надходжень щорічно, ми маємо ухвалити ефективне криптозаконодавство і створити стабільне середовище для розвитку бізнесу. Також важливо встановити податкові ставки, які будуть вигідними для держави та прийнятними для зацікавлених компаній працювати на нашому ринку. Саме така логіка закладена в проєкт закону № 10225−1», — заявив Борняков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
20 серпня 2024, 15:31
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Так никто в Украине и не собирается регулировать эту сферу, ведь там прячут деньги власть и чинуши, всякие барыги которых крышует власть. Это Украина детки!!!
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