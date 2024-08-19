Приват відкрив клієнтам безплатну доставку карток до США, Швейцарії та Словенії

Приватбанк розширює географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам — у серпні в Приват24 вже відкрито замовлення карток з доставкою Укрпоштою на будь-яку адресу в США, Швейцарію та Словенію. Про це йдеться у повідомленні банку.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вартість послуги

До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безкоштовною всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24.

Як замовити

Замовити нову чи перевипустити діючу картку Приватбанку дуже просто — оформити заявку за декілька кліків у Приват24. Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, спочатку оформте Digital картку (віртуальну), а потім у меню «Усі картки» замовте її доставку.

Нагадаємо

Послуга доставки карток Приватбанку доступна в межах України та в 14 країнах світу.