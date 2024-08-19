Приватбанк розширює географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам — у серпні в Приват24 вже відкрито замовлення карток з доставкою Укрпоштою на будь-яку адресу в США, Швейцарію та Словенію. Про це йдеться у повідомленні банку.
19 серпня 2024, 14:36
Приват відкрив клієнтам безплатну доставку карток до США, Швейцарії та Словенії
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Вартість послуги
До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безкоштовною всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24.
Як замовити
Замовити нову чи перевипустити діючу картку Приватбанку дуже просто — оформити заявку за декілька кліків у Приват24. Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, спочатку оформте Digital картку (віртуальну), а потім у меню «Усі картки» замовте її доставку.
Нагадаємо
Послуга доставки карток Приватбанку доступна в межах України та в 14 країнах світу.
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Джерело: Мінфін
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