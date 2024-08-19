DDOS-атаку на monobank відбили — Гороховський

19 серпня о другій годині ночі атака на monobank припинилася. Про це в телеграм-каналі написав один із співзасновників банку Олег Гороховський .

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Атаку відбито

«Усього за три доби ми отримали понад 7,5 мільярда запитів до наших сервісів. Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів. Я дуже вдячний нашій ІТ-команді та всім, хто висловив нам слова підтримки та запропонував допомогу», — написав Гороховський.

Читайте: Масштабна DDOS-атака на monobank триває третій день поспіль

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що останні декілька днів Райффайзен Банк фіксував збільшення потужності DDoS-атак на свої ресурси. Хакери намагалися зробити онлайн сервіси банку недоступними за допомогою мільйонів запитів до сайту та клієнт-банку.

Крім того, на monobank ведуть масштабну DDOS-атаку.