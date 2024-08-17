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17 серпня 2024, 22:06

DDOS-атаки на банки: monobank другу добу поспіль відбивається, а в Райффайзен Банку вже відбили

Другу добу поспіль на monobank ведуть масштабну DDOS-атаку. Служби банку продовжують відбивати її. Про це повідомляє співзасновник monobank Олег Гороховський.

Другу добу поспіль на monobank ведуть масштабну DDOS-атаку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

DDoS-атака на monobank

Гороховський зазначив, що під атакою банки.

«Вчора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку. Наближаємось до 3 мільярдів запитів на сервіс за два дні», — повідомив співзасновник monobank.

Читайте: monobank опинився під масштабною DDoS-атакою

DDoS-атака на Райффайзен Банк

Останні декілька днів Райффайзен Банк фіксує збільшення потужності DDoS-атак на свої ресурси. Хакери намагаються зробити онлайн сервіси банку недоступними за допомогою мільйонів запитів до сайту та клієнт-банку.

Про це повідомив директор з інформаційної безпеки Райффайзен Банку Євген Балютов, пише Finclub.

«Ці атаки команда кібербезпеки Райфу відбиває завдяки добре організованій та багаторівневій системі захисту додатків та вебсайту. 15 серпня протягом трьох хвилин під час чергової DDos-атаки на сайт банку було спрямовано 12 млн запитів, а на піку цієї атаки було 6 млн запитів протягом 1 хвилини. Спроба цього удару була успішно відбита, і 2,5 млн клієнтів банку не відчули ніяких незручностей, жодні сервіси не постраждали», — заявив представник банку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
bonv
bonv
17 серпня 2024, 23:00
#
Проснулися:)
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