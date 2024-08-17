DDOS-атаки на банки: monobank другу добу поспіль відбивається, а в Райффайзен Банку вже відбили

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DDoS-атака на monobank

Гороховський зазначив, що під атакою банки.

«Вчора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку. Наближаємось до 3 мільярдів запитів на сервіс за два дні», — повідомив співзасновник monobank.

Читайте: monobank опинився під масштабною DDoS-атакою

DDoS-атака на Райффайзен Банк

Останні декілька днів Райффайзен Банк фіксує збільшення потужності DDoS-атак на свої ресурси. Хакери намагаються зробити онлайн сервіси банку недоступними за допомогою мільйонів запитів до сайту та клієнт-банку.