Другу добу поспіль на monobank ведуть масштабну DDOS-атаку. Служби банку продовжують відбивати її. Про це повідомляє співзасновник monobank Олег Гороховський.
DDOS-атаки на банки: monobank другу добу поспіль відбивається, а в Райффайзен Банку вже відбили
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DDoS-атака на monobank
Гороховський зазначив, що під атакою банки.
«Вчора стихло о 22:30 і сьогодні розпочалося о 03:15 ранку. Наближаємось до 3 мільярдів запитів на сервіс за два дні», — повідомив співзасновник monobank.
Читайте: monobank опинився під масштабною DDoS-атакою
DDoS-атака на Райффайзен Банк
Останні декілька днів Райффайзен Банк фіксує збільшення потужності DDoS-атак на свої ресурси. Хакери намагаються зробити онлайн сервіси банку недоступними за допомогою мільйонів запитів до сайту та клієнт-банку.
Про це повідомив директор з інформаційної безпеки Райффайзен Банку Євген Балютов, пише Finclub.
«Ці атаки команда кібербезпеки Райфу відбиває завдяки добре організованій та багаторівневій системі захисту додатків та вебсайту. 15 серпня протягом трьох хвилин під час чергової DDos-атаки на сайт банку було спрямовано 12 млн запитів, а на піку цієї атаки було 6 млн запитів протягом 1 хвилини. Спроба цього удару була успішно відбита, і 2,5 млн клієнтів банку не відчули ніяких незручностей, жодні сервіси не постраждали», — заявив представник банку.
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