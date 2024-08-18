Масштабна кібератака на monobank триває вже третій день. Про це написав один із співзасновників monobank Олег Гороховський.
18 серпня 2024, 12:40
Масштабна DDOS-атака на monobank триває третій день поспіль
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DDoS-атака на monobank
За його словами, за три дні до банку надійшло понад 5,5 мільярдів запитів. На кібератаку звернула увагу Amazon Web Services.
«Для них кібератака такого масштабу нетипова. Крім того, нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає», — зазначив Гороховський.
Читайте: monobank опинився під масштабною DDoS-атакою
Атака на банки
Раніше «Мінфін» писав, що останні декілька днів Райффайзен Банк фіксував збільшення потужності DDoS-атак на свої ресурси. Хакери намагалися зробити онлайн сервіси банку недоступними за допомогою мільйонів запитів до сайту та клієнт-банку.
Крім того, на monobank ведуть масштабну DDOS-атаку.
Джерело: Мінфін
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