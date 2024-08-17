monobank опинився під масштабною DDoS-атакою

Ввечері, 16 серпня, monobank потрапив під тривалу DDoS-атаку. Співробітники відбивали атаку більше як 3 години. Про це написав один із співзасновників банку Олег Гороховський .

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DDoS-атака на m onobank

«Повідомлення від нашого СТО: «Колеги добрий вечір. Йде DDOS-атака. Відбиваємо, попиваючи каву з пончиками… Вже маємо близько млрд запитів на послуги monobank за 3 години. Тримаємо ситуацію під контролем», — повідомив співзасновник банку.