Міжнародний обмін даними про рахунки в банках: чим загрожує українським біженцям

30 вересня Україна долучиться до міжнародного обміну інформацією про фінансові рахунки на основі стандарту CRS, що використовується для контролю за сплатою податків. Це означає, що дані українців можуть бути передані до інших країн. Що треба врахувати біженцям, розповідає керуюча партнерка юридичної компанії GLS Ольга Черевко, пише uamedia.eu.

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Коли Україна передаватиме інформацію про рахунки українців

CRS зобов’язує країни-учасниці збирати дані про фінансові рахунки іноземних податкових резидентів і щорічно обмінюватися цією інформацією, пояснює юрист.

«Українські біженці повинні точно визначити свій податковий статус, оскільки неправильно зазначена інформація може призвести до подвійного оподаткування або закриття рахунку. Закон № 2970-ІХ вимагає від українських банків збирати дані про податкове резидентство клієнтів. Якщо клієнт не надасть необхідної інформації, банк може закрити його рахунок. У разі визнання себе податковим резидентом іншої країни, Україна автоматично передасть інформацію про рахунки до податкової служби цієї країни», — зазначає Черевко.

Зокрема, якщо людина, яка отримала тимчасовий захист у Німеччині, вказує себе як податкового резидента Німеччини в українському банку, то Україна зобов’язана передати інформацію про цей рахунок німецькій податковій службі.

«Якщо ж особа визначить себе резидентом України, то інформація до Німеччини не надсилатиметься. Якщо клієнт не надасть інформацію про своє резидентство, банк може закрити його рахунок», — звертає увагу юрист.

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Що треба врахувати біженцям за кордоном

Для біженців із тимчасовим захистом, які отримують соціальні виплати, важливо врахувати, що більшість із них будуть вважатися податковими резидентами країни перебування, звертає увагу юрист.

«У такому випадку інформація про їхні рахунки в Україні може бути передана до цих країн, що може спричинити податкові наслідки, вимогу повернення соціальних виплат та нарахування штрафів», — попереджає Черевко.

Визначення податкового статусу — індивідуальний процес, який залежить від конкретних обставин певної особи, зауважує спеціаліст. Неправильне визначення може призвести до подвійного оподаткування або інших фінансових ризиків, тому важливо ретельно продумати податкову стратегію.

Нагадаємо

Податкова служба України почне автоматично отримувати дані про стан банківських рахунків громадян за кордоном. Перший такий обмін інформацією з іншими державами, зокрема Німеччиною, відбудеться вже восени, а саме — з 30 вересня.

Вперше країни обміняються інформацією про рахунки за звітний період з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року. Надалі автоматичний обмін здійснюватимуть на щорічній основі. Звітний період — календарний рік, який передує року обміну інформацією.

Для отримання фінансової інформації від податкових органів інших країн щодо резидентів України не потрібен буде окремий запит чи сповіщення власника рахунку.

Так Україна стає рівноправним партнером у міжнародній системі автоматичного обміну інформацією, що об'єднує 115 країн.