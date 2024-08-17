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17 серпня 2024, 17:00

З початку великої війни Україна конфіскувала російських активів щонайменше на 15 мільярдів

Україна з початку повномасштабного вторгнення рф конфіскувала російських активів щонайменше на 15 млрд грн. Про це повідомляє «Центр протидії корупції» (ЦПК).

Україна з початку повномасштабного вторгнення рф конфіскувала російських активів щонайменше на 15 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Конфіскація активів

У Фонді держмайна на запит ЦПК повідомили, що вже отримали у своє управління 1175 об'єктів. Балансова вартість цих активів становить 13,5 млрд грн.

Крім цього, Фонду були передані ще 686,5 млн грн на банківських рахунках, а також права вимоги на 40,9 млн грн.

Серед найбільших активів:

  • Миколаївський глиноземний завод і ще низка активів російського мільярдера Дерипаски;
  • один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні — ТОВ «АЕРОК», який належав підсанкційному російському олігарху Молчанову;
  • 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Вінницький авіаційний завод», «Вертольоти МСБ», 90,1% компанії «Страхова компанія Мотор-Гарант» та ще трьох компаній, які належать Богуслаєву та понад 630 млн грн;
  • столичний ТРЦ Ocean Plaza, який належав підсанкційним російським братам-олігархам Ротенбергам та їхнім бізнес-партнерам;
  • «ПентоПак Україна», що належав російсько-грецькому олігарху Саввіді. Його вже продали на відкритому аукціоні за 103 млн грн.

«Крім цього, конфіскували сотні інших обʼєктів рухомого і нерухомого майна, резиденцію Межигір'я, частки в статутних капіталах десятків юридичних осіб. Щоправда, чимала частина з цих активів поки що знаходиться на тимчасово окупованих територіях», — додає ЦПК.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Rubi0
Rubi0
17 серпня 2024, 17:09
#
Очень интересно почитать как государство распоряжается этими активами и что с рабочими? особенно Николаевским глиноземным заводом, если для него ни сырья ни потребителя в виде работающего алюминиевого металлургического завода.
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