Україна з початку повномасштабного вторгнення рф конфіскувала російських активів щонайменше на 15 млрд грн. Про це повідомляє «Центр протидії корупції» (ЦПК).
17 серпня 2024, 17:00
З початку великої війни Україна конфіскувала російських активів щонайменше на 15 мільярдів
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Конфіскація активів
У Фонді держмайна на запит ЦПК повідомили, що вже отримали у своє управління 1175 об'єктів. Балансова вартість цих активів становить 13,5 млрд грн.
Крім цього, Фонду були передані ще 686,5 млн грн на банківських рахунках, а також права вимоги на 40,9 млн грн.
Серед найбільших активів:
- Миколаївський глиноземний завод і ще низка активів російського мільярдера Дерипаски;
- один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні — ТОВ «АЕРОК», який належав підсанкційному російському олігарху Молчанову;
- 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Вінницький авіаційний завод», «Вертольоти МСБ», 90,1% компанії «Страхова компанія Мотор-Гарант» та ще трьох компаній, які належать Богуслаєву та понад 630 млн грн;
- столичний ТРЦ Ocean Plaza, який належав підсанкційним російським братам-олігархам Ротенбергам та їхнім бізнес-партнерам;
- «ПентоПак Україна», що належав російсько-грецькому олігарху Саввіді. Його вже продали на відкритому аукціоні за 103 млн грн.
«Крім цього, конфіскували сотні інших обʼєктів рухомого і нерухомого майна, резиденцію Межигір'я, частки в статутних капіталах десятків юридичних осіб. Щоправда, чимала частина з цих активів поки що знаходиться на тимчасово окупованих територіях», — додає ЦПК.
Джерело: Мінфін
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