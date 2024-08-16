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16 серпня 2024, 14:07

Райффайзен кожні 3-5 днів завозить готівковий долар та євро в Україну, Ощадбанк на другому місці за обсягами

Райффайзен Банк кожні 3−5 днів завозить готівкову іноземну валюту до України. Про це «Мінфіну» повідомив директор департаменту грошового обігу, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей цієї фінустанови Віктор Гаркуша.

Райффайзен Банк кожні 3−5 днів завозить готівкову іноземну валюту до України.

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«Райф був одним із перших банків, після початку повномасштабного вторгнення побудував сухопутну логістику доставки іноземної валюти до України. У 2023 році наш банк завозив близько 70% усієї готівкової валюти в країну і був першим, хто стежив за якістю валюти, що ввозиться, обмінював зношену валюту і вивозив її з ринку», — зазначив він.

На друге місце за обсягами постачання експерти ставлять державний Ощадбанк, який завозив готівкову інвалюту не лише на потреби власних відділень, а й для банків-партнерів.

«Ощадбанк — один із небагатьох банків, який самостійно ввозить іноземну валюту з-за кордону. Це виключно емісійні банкноти», — запевнили «Мінфін» у прес-службі Ощадбанку.

Цього року українські банки суттєво наростили обсяги завезення іноземних банкнот. За даними Нацбанку, у червні 2024 року вони підросли, порівняно з попереднім місяцем, на 13% (до $1,3 млрд), порівняно з червнем-2023 — у 2,1 раза, з червнем-2022 — у 3,9 раза. Ще більш значне зростання, порівняно з довоєнним 2021-м, коли того ж місяця в країну поставили лише $144 млн, це 9-кратна різниця.

Готівковий долар/євро активно завозять в Україну протягом усього першого півріччя 2024 року — сукупно було поставлено аж $7,5 млрд, що в півтора раза більше за аналогічний показник 2023 року ($4,7 млрд) і в 5 разів більше — якщо брати довоєнний 2021 рік ($1,4 млрд).

Детальніше про постачання готівкової інвалюти в Україні та проблеми, пов'язані зі старими та старими банкнотами, можна прочитати у статті «Мінфіну» — «За півроку в Україну ввезли $7,5 млрд готівкової валюти: чому людям видають „негарні“ долари».

За темою: За півроку в Україну ввезли $7,5 млрд готівкової валюти: чому людям видають «негарні» долари

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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