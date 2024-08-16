При розселенні «хрущовок» під знесення їх жителі отримуватимуть аналогічні за площею квартири або доплачуватимуть за зайві метри

За новим законом, при розселенні «хрущовок» під знесення люди отримуватимуть стільки квадратів, скільки вони мали в «хрущовці». Про це «Мінфіну» розповіла Олена Шуляк, голова профільного парламентського комітету ВР.

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При цьому будуть передбачені коефіцієнти, якщо, наприклад, людині, яка жила у «хрущовці» у центрі, виділять нове житло в іншому районі.

Такий механізм діє у рамках програми «єВідновлення». Є вартість житла на компенсацію — 36 422 гривні за квадратний метр і декілька коефіцієнтів, що коригують цю вартість.

«Ми ці коефіцієнти плануємо закласти на законодавчому рівні, щоб не було зловживань», — зазначила Шуляк.

У законопроєкті прописано, що власникам житла у будинках, які підпадають під реконструкцію, надається «рівноцінне за площею та кількістю кімнат житло, незалежно від кількості зареєстрованих осіб».

При цьому, якщо забудовник збільшив площу нової квартири, попередньо не обговоривши це з власником, він не може вимагати з людини доплати за «зайві» квадратні метри. Поряд із цим у проєкті прописано можливість такої доплати за ринковою вартістю «за згодою сторін».

Нагадаємо

Варіанти вирішення проблем старого житлового фонду виникали в Україні неодноразово. Вперше про реновацію старого житлового фонду заговорили ще у 2006 році.

З того часу було чимало проєктів, які передбачали реконструкцію старого житла. Але жодному з них так і не було ввімкнене «зелене світло». Каменем спотикання щоразу ставали гроші: незрозуміло було, чиїм коштом оновлювати стару забудову.

Тепер же, схоже, епопея зі старими будинками виходить на фініш. За словами Шуляк, законопроєкт про комплексну реконструкцію кварталів старого житлового фонду готується до другого читання і може бути внесений до сесійної зали вже до кінця цього року. У першому читанні документ було прийнято ще у 2022 році.