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16 серпня 2024, 13:39

При розселенні «хрущовок» під знесення їх жителі отримуватимуть аналогічні за площею квартири або доплачуватимуть за зайві метри

За новим законом, при розселенні «хрущовок» під знесення люди отримуватимуть стільки квадратів, скільки вони мали в «хрущовці». Про це «Мінфіну» розповіла Олена Шуляк, голова профільного парламентського комітету ВР.

За новим законом, при розселенні «хрущовок» під знесення люди отримуватимуть стільки квадратів, скільки вони мали в «хрущовці».
Фото: kyivpastfuture.com.ua

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При цьому будуть передбачені коефіцієнти, якщо, наприклад, людині, яка жила у «хрущовці» у центрі, виділять нове житло в іншому районі.

Такий механізм діє у рамках програми «єВідновлення». Є вартість житла на компенсацію — 36 422 гривні за квадратний метр і декілька коефіцієнтів, що коригують цю вартість.

«Ми ці коефіцієнти плануємо закласти на законодавчому рівні, щоб не було зловживань», — зазначила Шуляк.

У законопроєкті прописано, що власникам житла у будинках, які підпадають під реконструкцію, надається «рівноцінне за площею та кількістю кімнат житло, незалежно від кількості зареєстрованих осіб».

При цьому, якщо забудовник збільшив площу нової квартири, попередньо не обговоривши це з власником, він не може вимагати з людини доплати за «зайві» квадратні метри. Поряд із цим у проєкті прописано можливість такої доплати за ринковою вартістю «за згодою сторін».

Нагадаємо

Варіанти вирішення проблем старого житлового фонду виникали в Україні неодноразово. Вперше про реновацію старого житлового фонду заговорили ще у 2006 році.

З того часу було чимало проєктів, які передбачали реконструкцію старого житла. Але жодному з них так і не було ввімкнене «зелене світло». Каменем спотикання щоразу ставали гроші: незрозуміло було, чиїм коштом оновлювати стару забудову.

Тепер же, схоже, епопея зі старими будинками виходить на фініш. За словами Шуляк, законопроєкт про комплексну реконструкцію кварталів старого житлового фонду готується до другого читання і може бути внесений до сесійної зали вже до кінця цього року. У першому читанні документ було прийнято ще у 2022 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+126
seaman
seaman
16 серпня 2024, 13:53
#
Знесуть хрущовку на шулявці під новий ЖК для ментів чи тцк та дадуть квартиру на Милославський чи дврз, лафа)))
+
+15
Три літри
Три літри
16 серпня 2024, 14:41
#
І що поганого? Тобі надважливо жити на Шулявці?
+
+51
financialGenius
financialGenius
16 серпня 2024, 14:58
#
Ахахаха, сразу видно что к столице не имеет отношения …
+
+45
lenta19
lenta19
16 серпня 2024, 14:15
#
Мало б бути житло в тому ж районі.
+
+111
Mini Mi
Mini Mi
16 серпня 2024, 14:27
#
Если бы такое было при Яныке, то уже б майдан стоял бы, а щас властям можно все что угодно творить.
+
+67
paff
paff
16 серпня 2024, 14:35
#
Нынешняя власть устраивает олигархов. федорович крепко им яйца зажал. какой майдан если ринат доволен) кто даст бабло?)))
+
+15
Три літри
Три літри
16 серпня 2024, 14:43
#
Людина що жодного разу не ходила на майдан і обома руками за Яника розповідає що зараз треба майдан щоб захистити старі трущоби
+
+30
innapcholko
innapcholko
16 серпня 2024, 14:49
#
Именно сейчас надо этими вопросами заниматься — бюджет пускать на благоустрий?
+
+81
Mini Mi
Mini Mi
16 серпня 2024, 14:52
#
Щас майдана не будет даже если право первой ночи введут. Просто потому что те кто мог майданить или уже в окопах или прячутся от ТЦК чтобы туда не попасть. Власть это прекрасно понимает, потому и выдает законы типа этого или отмены уголовки для коррупционеров.
+
+15
Три літри
Три літри
16 серпня 2024, 15:08
#
Пхах, людина яка жодного разу не ходила на майдан розказує чи підуть інші на майдан
+
0
Karin77
Karin77
16 серпня 2024, 14:34
#
Обіцянкі-цяцянки,а дурному- радість)))
+
+52
TAN72
TAN72
16 серпня 2024, 15:01
#
Зачистят центр и настроят муравейников по 30 этажей для пеших прогулок на этажи😂
+
+52
vovan9870
vovan9870
16 серпня 2024, 15:12
#
Хрущовки мають свої плюси — дворики з лавочками і клумбами, дитячі майданчики, місце для авто, відсутність сусідів з вічними ремонтами. Пропозицій з перепланованими хрушовками на другому поверсі, з сучасним ремонтом і меблями практично нема. І метр там коштує у 2−3 рази дорожче, ніж у новобудовах без ремонту і меблів. Обмін 1:1, ще й у гіршому районі — це буде грабіж.
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