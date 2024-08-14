MetaMask почала випуск карток Mastercard для розрахунків криптовалютою

Команда MetaMask оголосила про пілотний запуск картки MetaMask, яка дозволяє користувачам гаманця MetaMask використовувати свою криптовалюту для щоденних покупок у фіатній валюті (наприклад, євро , фунти стерлінгів) у будь-якій точці світу, де приймаються картки Mastercard . Про це повідомляє пресслужба компанії.

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У пілотному проєкті взяли участь компанія Mastercard і платформа Baanx. На початковому етапі випуск карток обмежений партією в «кілька тисяч» штук. Вони вже доступні користувачам з ЄС і Великої Британії.

«Картка MetaMask працює як традиційна дебетова картка: користувачі можуть здійснювати покупки безпосередньо зі свого гаманця MetaMask, зберігаючи при цьому свої кошти до моменту транзакції. Потім криптовалюта миттєво конвертується у фіат і стає доступною для здійснення покупок в Інтернеті або в магазині», — йдеться у повідомленні.

Користувачам потрібно зберігати свою криптовалюту в Ethereum-мережі другого рівня Linea від розробника MetaMask — компанії ConsenSys, та використовувати гаманець MetaMask, щоб установити обмеження витрат для картки. При цьому вони можуть зберігати свої ключі, де забажають.

Наразі для розрахунків доступні тільки три активи — USDC, USDT і WETH.

У найближчі місяці до картки MetaMask буде додано більше можливостей і функцій. Очікується, що картка стане більш доступною пізніше цього року.

Користувачі, які хочуть отримати сповіщення, коли вони можуть мати право на отримання картки MetaMask, можуть зареєструватися в списку очікування через цю форму.

Нагадаємо

У березні 2024 року «Мінфін» писав про тестування картки MetaMask.