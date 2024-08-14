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14 серпня 2024, 18:56

MetaMask почала випуск карток Mastercard для розрахунків криптовалютою

Команда MetaMask оголосила про пілотний запуск картки MetaMask, яка дозволяє користувачам гаманця MetaMask використовувати свою криптовалюту для щоденних покупок у фіатній валюті (наприклад, євро, фунти стерлінгів) у будь-якій точці світу, де приймаються картки Mastercard. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Команда MetaMask оголосила про пілотний запуск картки MetaMask, яка дозволяє користувачам гаманця MetaMask використовувати свою криптовалюту для щоденних покупок у фіатній валюті (наприклад, євро, фунти стерлінгів) у будь-якій точці світу, де приймаються картки Mastercard.
Фото: consensys.io

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У пілотному проєкті взяли участь компанія Mastercard і платформа Baanx. На початковому етапі випуск карток обмежений партією в «кілька тисяч» штук. Вони вже доступні користувачам з ЄС і Великої Британії.

«Картка MetaMask працює як традиційна дебетова картка: користувачі можуть здійснювати покупки безпосередньо зі свого гаманця MetaMask, зберігаючи при цьому свої кошти до моменту транзакції. Потім криптовалюта миттєво конвертується у фіат і стає доступною для здійснення покупок в Інтернеті або в магазині», — йдеться у повідомленні.

Користувачам потрібно зберігати свою криптовалюту в Ethereum-мережі другого рівня Linea від розробника MetaMask — компанії ConsenSys, та використовувати гаманець MetaMask, щоб установити обмеження витрат для картки. При цьому вони можуть зберігати свої ключі, де забажають.

Наразі для розрахунків доступні тільки три активи — USDC, USDT і WETH.

У найближчі місяці до картки MetaMask буде додано більше можливостей і функцій. Очікується, що картка стане більш доступною пізніше цього року.

Користувачі, які хочуть отримати сповіщення, коли вони можуть мати право на отримання картки MetaMask, можуть зареєструватися в списку очікування через цю форму.

Нагадаємо

У березні 2024 року «Мінфін» писав про тестування картки MetaMask.

Курс криптовалют до долара

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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