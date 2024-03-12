MetaMask планує випуск криптокартки

Некастодіальний криптогаманець MetaMask тестує платіжну ончейн-карту Mastercard , випущену Baanx. Про це повідомляє CoinDesk.

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Спільний продукт стане «першим в історії дійсно децентралізованим платіжним Web3-рішенням», випливає з маркетингових матеріалів.

Користувачі отримають можливість витрачати криптовалюти «на повсякденні покупки скрізь, де приймаються картки».

У коментарі виданню представник Mastercard зазначив, що компанія реалізує низку інноваційних проєктів у сфері цифрових активів.

Конкурент Mastercard —Visa — на початку 2023 року відклав плани щодо інтеграції криптовалют після низки банкрутств в індустрії. Але вже у квітні компанія оголосила про набір розробників для проєктів у сфері цифрових активів.

У вересні Visa запустила пілот з використання мерчантами стейблкоїна USDC у мережі Solana. Застосування «стабільної монети» на блокчейні Ethereum компанія почала тестувати двома роками раніше.

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