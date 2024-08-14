Попит падає, ціни зростають. Що відбувається на ринку нерухомості (дослідження)

Чернівецька область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року, друга сходинка — у Черкаської області. Найдорожче станом на кінець липня 2024 коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $94 тис. Про це йдеться в аналітиці DIM .RIA.

Первинний ринок

Станом на кінець липня 2024 в Україні працюють 77% відділів продажів новобудов. Найактивнішими є забудовники у Закарпатській області — там відновили роботу 98%. Протягом липня в Україні здали 11 новобудов на 38 секцій, таким чином від початку 2024 року частка готових новобудов зросла на 2,5% і тепер становить 32,5%. Лідерами за співвідношенням добудованих об'єктів є Волинська та Одеська області: там завершених проєктів більш як 50%.

Ціни

Рік до року середня вартість житла у новобудові зросла приблизно на 4% в доларі, найактивніший ріст середньої вартості за квадратний метр спостерігався у Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях. Найдорожче нове житло коштує у столиці — $1 340 за метр квадратний.

Найбюджетніші пропозиції новобудов — у Запорізькій області.

Попит

Проаналізувавши дані про пошукові запити, аналітики відзначили спад інтересу користувачів до квартир у новобудовах. Тенденція зберігається як місяць до місяця, так і порівнюючи поточні дані з інформацією за попередній рік.

Єдина область, до якої стабільно підвищується інтерес потенційних покупців — Київська (без урахування самої столиці).

Вторинний ринок

Протягом липня на вторинному ринку в більшості областей кількість пропозицій зростала, найактивніше — в Одеській, Тернопільській, Закарпатській та Полтавській областях.

Найбільший спад публікації нових оголошень відбувся у Рівненській та Миколаївській областях.

Ціни

Середня вартість, яку вказують власники в оголошеннях про продаж однокімнатних квартир, у липні зменшилась в більшості областей України. Ріст порівняно з червнем відбувся лише в п’яти областях, найсуттєвіший — у Львівській та Чернівецькій (+2,5% та +2% відповідно).

Чернівецька область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року, друга сходинка — у Черкаської області.

Найдорожче станом на кінець липня 2024 коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $94 тис.

У масштабі року вартість, яку вказують власники житла в оголошеннях про продаж, переважно зростала.

Варто зазначити, що в областях, де ідуть активні бойові дії, або території яких були чи є тимчасово окупованими, ціни в оголошеннях суттєво коливаються. У менш спокійних районах ціни на житло зазвичай суттєво нижчі, і це може позначатись на загальній статистиці по області.

Так, в межах Харківської області в Ізюмському районі існують пропозиції двокімнатного житла за $6 тис., тоді як в Харківському районі середня ціна за таке житло складає $40 тис.

Вартість нерухомості на вторинному ринку у столиці коливається залежно від району міста. Однокімнатна квартира у Печерському районі коштує в середньому $114,8 тис., у Деснянському — $49,4 тис.

Середні за вартістю райони — Дніпровський та Дарницький: там ціни за однокімнатне житло у середньому складають $83,1 — $84,8 тис.

У порівнянні з липнем 2023 року нині інтерес користувачів до пошуку вторинного житла знизився. Найсуттєвіший спад пошукових запитів відбувся у Херсонській, Івано-Франківській та Львівській областях. Натомість протягом останнього місяця інтерес дещо пожвавився та зріс в Харківській, Одеській та Запорізькій областях — на 3−8%.