Чернівецька область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року, друга сходинка — у Черкаської області. Найдорожче станом на кінець липня 2024 коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $94 тис. Про це йдеться в аналітиці DIM.RIA.
Попит падає, ціни зростають. Що відбувається на ринку нерухомості (дослідження)
Первинний ринок
Станом на кінець липня 2024 в Україні працюють 77% відділів продажів новобудов. Найактивнішими є забудовники у Закарпатській області — там відновили роботу 98%. Протягом липня в Україні здали 11 новобудов на 38 секцій, таким чином від початку 2024 року частка готових новобудов зросла на 2,5% і тепер становить 32,5%. Лідерами за співвідношенням добудованих об'єктів є Волинська та Одеська області: там завершених проєктів більш як 50%.
Ціни
Рік до року середня вартість житла у новобудові зросла приблизно на 4% в доларі, найактивніший ріст середньої вартості за квадратний метр спостерігався у Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях. Найдорожче нове житло коштує у столиці — $1 340 за метр квадратний.
Найбюджетніші пропозиції новобудов — у Запорізькій області.
Попит
Проаналізувавши дані про пошукові запити, аналітики відзначили спад інтересу користувачів до квартир у новобудовах. Тенденція зберігається як місяць до місяця, так і порівнюючи поточні дані з інформацією за попередній рік.
Єдина область, до якої стабільно підвищується інтерес потенційних покупців — Київська (без урахування самої столиці).
Вторинний ринок
Протягом липня на вторинному ринку в більшості областей кількість пропозицій зростала, найактивніше — в Одеській, Тернопільській, Закарпатській та Полтавській областях.
Найбільший спад публікації нових оголошень відбувся у Рівненській та Миколаївській областях.
Ціни
Середня вартість, яку вказують власники в оголошеннях про продаж однокімнатних квартир, у липні зменшилась в більшості областей України. Ріст порівняно з червнем відбувся лише в п’яти областях, найсуттєвіший — у Львівській та Чернівецькій (+2,5% та +2% відповідно).
Чернівецька область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року, друга сходинка — у Черкаської області.
Найдорожче станом на кінець липня 2024 коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $94 тис.
У масштабі року вартість, яку вказують власники житла в оголошеннях про продаж, переважно зростала.
Варто зазначити, що в областях, де ідуть активні бойові дії, або території яких були чи є тимчасово окупованими, ціни в оголошеннях суттєво коливаються. У менш спокійних районах ціни на житло зазвичай суттєво нижчі, і це може позначатись на загальній статистиці по області.
Так, в межах Харківської області в Ізюмському районі існують пропозиції двокімнатного житла за $6 тис., тоді як в Харківському районі середня ціна за таке житло складає $40 тис.
Вартість нерухомості на вторинному ринку у столиці коливається залежно від району міста. Однокімнатна квартира у Печерському районі коштує в середньому $114,8 тис., у Деснянському — $49,4 тис.
Середні за вартістю райони — Дніпровський та Дарницький: там ціни за однокімнатне житло у середньому складають $83,1 — $84,8 тис.
У порівнянні з липнем 2023 року нині інтерес користувачів до пошуку вторинного житла знизився. Найсуттєвіший спад пошукових запитів відбувся у Херсонській, Івано-Франківській та Львівській областях. Натомість протягом останнього місяця інтерес дещо пожвавився та зріс в Харківській, Одеській та Запорізькій областях — на 3−8%.
Коментарі - 2
Звичайно, вартість квартири в Польщі залежить від багатьох факторів. Зокрема, регіону, стану житла та його розміру. Наприклад, у таких великих містах, як Варшава чи Краків, Гданськ чи Вроцлав середня ціна за 1 квадратний метр може сягати від 10 000 злотих. Звісно, в менш населених містах чи регіонах ціна буде нижчою — 5000−7000 злотих.
В середньому однокімнатна квартира в Варшаві може коштувати близько 350 000 злотих, в Кракові — десь 300 000 злотих тощо.
Яка середня заробітна плата в Польщі
Станом на 2024 рік середня заробітна плата в Польщі становить приблизно 7000 злотих брутто на місяць. Відповідно, після сплати всіх податків, витрат, дохід нетто (чистий) буде приблизно 5000 злотих.
Спростити розрахунки можна досить легко. Уявімо, що 50% свого чистого доходу людина відкладає саме на придбання квартири. Тобто вона щомісяця заощаджує 2500 злотих.
Якщо вам потрібно 350 000 злотих на придбання однокімнатної квартири в Варшаві, тоді:
350 000 / 2500 = 140 місяців (11 років і 8 місяців).
Іпотека допомагає значно спростити купівлю квартири. В Польщі банки надають іпотечні кредити на термін до 30 років, а це може зменшити щомісячні витрати, але збільшує загальну суму кредиту через відсотки.
Зазвичай в Польщі іпотечні кредити становлять 70−90% від вартості квартири. Водночас вам доведеться зібрати лише частину суми як перший внесок.
Чи потрібно отримувати дозвіл на придбання квартири в Польщі
Відомо, що для придбання будинку чи земельної ділянки всі іноземці, які прибули до Польщі, повинні отримати спеціальний дозвіл. Термін його дії — два роки від моменту видавання.
Однак, придбати квартиру можна без дозволу. Лише, якщо вона розташована в прикордонній зоні, доведеться звернутися до відповідних органів.
Зверніть увагу — якщо іноземець купує житло в Польщі, це не є підставою отримати право на польське громадянство.
inPoland.net.pl.