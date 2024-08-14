Попит падає, ціни зростають. Що відбувається на ринку нерухомості (дослідження)

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 серпня 2024, 17:10

Попит падає, ціни зростають. Що відбувається на ринку нерухомості (дослідження)

Чернівецька область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року, друга сходинка — у Черкаської області. Найдорожче станом на кінець липня 2024 коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $94 тис. Про це йдеться в аналітиці DIM.RIA.

Чернівецька область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року, друга сходинка — у Черкаської області.
Фото: depositphotos

Первинний ринок

Станом на кінець липня 2024 в Україні працюють 77% відділів продажів новобудов. Найактивнішими є забудовники у Закарпатській області — там відновили роботу 98%. Протягом липня в Україні здали 11 новобудов на 38 секцій, таким чином від початку 2024 року частка готових новобудов зросла на 2,5% і тепер становить 32,5%. Лідерами за співвідношенням добудованих об'єктів є Волинська та Одеська області: там завершених проєктів більш як 50%.

Ціни

Рік до року середня вартість житла у новобудові зросла приблизно на 4% в доларі, найактивніший ріст середньої вартості за квадратний метр спостерігався у Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях. Найдорожче нове житло коштує у столиці — $1 340 за метр квадратний.

Найбюджетніші пропозиції новобудов — у Запорізькій області.

Попит

Проаналізувавши дані про пошукові запити, аналітики відзначили спад інтересу користувачів до квартир у новобудовах. Тенденція зберігається як місяць до місяця, так і порівнюючи поточні дані з інформацією за попередній рік.

Єдина область, до якої стабільно підвищується інтерес потенційних покупців — Київська (без урахування самої столиці).

Вторинний ринок

Протягом липня на вторинному ринку в більшості областей кількість пропозицій зростала, найактивніше — в Одеській, Тернопільській, Закарпатській та Полтавській областях.

Найбільший спад публікації нових оголошень відбувся у Рівненській та Миколаївській областях.

Ціни

Середня вартість, яку вказують власники в оголошеннях про продаж однокімнатних квартир, у липні зменшилась в більшості областей України. Ріст порівняно з червнем відбувся лише в п’яти областях, найсуттєвіший — у Львівській та Чернівецькій (+2,5% та +2% відповідно).

Чернівецька область стала також лідером за зростанням вартості однокімнатної квартири на вторинці у масштабах року, друга сходинка — у Черкаської області.

Найдорожче станом на кінець липня 2024 коштує однокімнатна квартира в Києві — у середньому близько $94 тис.

У масштабі року вартість, яку вказують власники житла в оголошеннях про продаж, переважно зростала.

Варто зазначити, що в областях, де ідуть активні бойові дії, або території яких були чи є тимчасово окупованими, ціни в оголошеннях суттєво коливаються. У менш спокійних районах ціни на житло зазвичай суттєво нижчі, і це може позначатись на загальній статистиці по області.

Так, в межах Харківської області в Ізюмському районі існують пропозиції двокімнатного житла за $6 тис., тоді як в Харківському районі середня ціна за таке житло складає $40 тис.

Вартість нерухомості на вторинному ринку у столиці коливається залежно від району міста. Однокімнатна квартира у Печерському районі коштує в середньому $114,8 тис., у Деснянському — $49,4 тис.

Середні за вартістю райони — Дніпровський та Дарницький: там ціни за однокімнатне житло у середньому складають $83,1 — $84,8 тис.

У порівнянні з липнем 2023 року нині інтерес користувачів до пошуку вторинного житла знизився. Найсуттєвіший спад пошукових запитів відбувся у Херсонській, Івано-Франківській та Львівській областях. Натомість протягом останнього місяця інтерес дещо пожвавився та зріс в Харківській, Одеській та Запорізькій областях — на 3−8%.

Страхування квартир від наслідків воєнних дій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
14 серпня 2024, 17:34
#
Скільки в середньому коштує квартира в Польщі
Звичайно, вартість квартири в Польщі залежить від багатьох факторів. Зокрема, регіону, стану житла та його розміру. Наприклад, у таких великих містах, як Варшава чи Краків, Гданськ чи Вроцлав середня ціна за 1 квадратний метр може сягати від 10 000 злотих. Звісно, в менш населених містах чи регіонах ціна буде нижчою — 5000−7000 злотих.
В середньому однокімнатна квартира в Варшаві може коштувати близько 350 000 злотих, в Кракові — десь 300 000 злотих тощо.
Яка середня заробітна плата в Польщі
Станом на 2024 рік середня заробітна плата в Польщі становить приблизно 7000 злотих брутто на місяць. Відповідно, після сплати всіх податків, витрат, дохід нетто (чистий) буде приблизно 5000 злотих.
Спростити розрахунки можна досить легко. Уявімо, що 50% свого чистого доходу людина відкладає саме на придбання квартири. Тобто вона щомісяця заощаджує 2500 злотих.
Якщо вам потрібно 350 000 злотих на придбання однокімнатної квартири в Варшаві, тоді:
350 000 / 2500 = 140 місяців (11 років і 8 місяців).
+
0
bonv
bonv
14 серпня 2024, 17:34
#
Чи можлива іпотека в Польщі
Іпотека допомагає значно спростити купівлю квартири. В Польщі банки надають іпотечні кредити на термін до 30 років, а це може зменшити щомісячні витрати, але збільшує загальну суму кредиту через відсотки.
Зазвичай в Польщі іпотечні кредити становлять 70−90% від вартості квартири. Водночас вам доведеться зібрати лише частину суми як перший внесок.
Чи потрібно отримувати дозвіл на придбання квартири в Польщі
Відомо, що для придбання будинку чи земельної ділянки всі іноземці, які прибули до Польщі, повинні отримати спеціальний дозвіл. Термін його дії — два роки від моменту видавання.
Однак, придбати квартиру можна без дозволу. Лише, якщо вона розташована в прикордонній зоні, доведеться звернутися до відповідних органів.
Зверніть увагу — якщо іноземець купує житло в Польщі, це не є підставою отримати право на польське громадянство.
inPoland.net.pl.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 28 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами