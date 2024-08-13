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13 серпня 2024, 13:17

Що відбувається з курсом: Голова НБУ назвав причини коливань

Національний банк зацікавлений в тому, щоб курс долара повертав собі стабілізуючу функцію для економіки. Коливання будуть відбуватися в обидва боки. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю виданню «Економічна правда».

Національний банк зацікавлений в тому, щоб курс долара повертав собі стабілізуючу функцію для економіки.
Фото: depositphotos

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Що відбувається з курсом

«Ми не толеруємо девальвацію. Ми толеруємо гнучкість — помірні коливання курсу, під впливом попиту і пропозиції, у який бік вони не відбувалися б, якщо вони не загрожують ціновій стабільності», — сказав він.

За його словами, НБУ зацікавлений у тому, щоб рух курсу відбувався в обидва боки, адже це повертає відчуття валютного ризику, покращує адаптивність економіки, дозволяє уникати накопичення дисбалансів.

Читайте: Курс долара та євро на 12−16 серпня: що робити, аби «не влетіти» з курсом

«Курс повинен повертати собі функцію поглинача внутрішніх і зовнішніх шоків. Але в той момент, коли курс перетворюється на генератор шоку, Нацбанк, звісно, вживає відповідних заходів. Тим більше, що золотовалютні резерви на це є. Ми „зрізаємо“ піки небезпечної волатильності та підтримуємо конструктивну невизначеність», — додав Пишний.

Відповідаючи на питання, чи зважає НБУ на потреби Міністерства фінансів у своїй валютній політиці, Пишний відповів: «Ні. У них свій мандат, а у нас — свій».

«Але ми не функціонуємо у вакуумі, беремо до уваги і зовнішні, і внутрішні фактори, окреслюємо та аналізуємо ризики. І враховуємо їх при визначенні оптимальної моделі монетарної і курсової політики, що найкращим чином забезпечують реалізацію мандату НБУ», — додав голова НБУ.

Нагадаємо

З початку року офіційний курс долара зріс на 8% до 41 гривні. НБУ фактично контролює курс за допомогою інтервенцій на міжбанку. У липні курс стрибнув до 41,50 грн/долар, після чого НБУ заявив, що це вже загрожує ціновій стабільності, та почав знижувати курс.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+37
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
13 серпня 2024, 13:50
#
75% всей валюты на межбанке — это НБУ. Соотвественно он и регулирует эти колебания как монополист.

отсюда главная причина колебаний — НБУ. Все остальное сказки.

Дальше только вопрос — кто зарабатывает на этих прогнозируемых колебаниях? «руки шо не крали». Чинуши НБУ, их друзья и т.д.

Первый кто придумал — был кролик. Он сделал на таких «колебаниях» состояние.
+
+15
Anatoll France
Anatoll France
13 серпня 2024, 14:16
#
Ну так, кровосісь тут не до чого це не він підняв дикі капітали на фіксаціі курсу. Як завжди — пам’ять вибіркова — тут пам’ятаю, а тут ні!
+
+7
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
13 серпня 2024, 14:24
#
Поясни .

Кролик сделал капитал одинм из самых чистых методов . Просто зная действия НБУ накрысячил 2 млн долл чисто на курсе . Остальные воровали тупее .

Но все равно я не понимаю о чем я типа не помню .

И вопрос только кто ворует сейчас , кто устанавливает курс мы знаем .
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