Національний банк зацікавлений в тому, щоб курс долара повертав собі стабілізуючу функцію для економіки. Коливання будуть відбуватися в обидва боки. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю виданню «Економічна правда».
Що відбувається з курсом: Голова НБУ назвав причини коливань
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Що відбувається з курсом
«Ми не толеруємо девальвацію. Ми толеруємо гнучкість — помірні коливання курсу, під впливом попиту і пропозиції, у який бік вони не відбувалися б, якщо вони не загрожують ціновій стабільності», — сказав він.
За його словами, НБУ зацікавлений у тому, щоб рух курсу відбувався в обидва боки, адже це повертає відчуття валютного ризику, покращує адаптивність економіки, дозволяє уникати накопичення дисбалансів.
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«Курс повинен повертати собі функцію поглинача внутрішніх і зовнішніх шоків. Але в той момент, коли курс перетворюється на генератор шоку, Нацбанк, звісно, вживає відповідних заходів. Тим більше, що золотовалютні резерви на це є. Ми „зрізаємо“ піки небезпечної волатильності та підтримуємо конструктивну невизначеність», — додав Пишний.
Відповідаючи на питання, чи зважає НБУ на потреби Міністерства фінансів у своїй валютній політиці, Пишний відповів: «Ні. У них свій мандат, а у нас — свій».
«Але ми не функціонуємо у вакуумі, беремо до уваги і зовнішні, і внутрішні фактори, окреслюємо та аналізуємо ризики. І враховуємо їх при визначенні оптимальної моделі монетарної і курсової політики, що найкращим чином забезпечують реалізацію мандату НБУ», — додав голова НБУ.
Нагадаємо
З початку року офіційний курс долара зріс на 8% до 41 гривні. НБУ фактично контролює курс за допомогою інтервенцій на міжбанку. У липні курс стрибнув до 41,50 грн/долар, після чого НБУ заявив, що це вже загрожує ціновій стабільності, та почав знижувати курс.
Коментарі - 3
отсюда главная причина колебаний — НБУ. Все остальное сказки.
Дальше только вопрос — кто зарабатывает на этих прогнозируемых колебаниях? «руки шо не крали». Чинуши НБУ, их друзья и т.д.
Первый кто придумал — был кролик. Он сделал на таких «колебаниях» состояние.
Кролик сделал капитал одинм из самых чистых методов . Просто зная действия НБУ накрысячил 2 млн долл чисто на курсе . Остальные воровали тупее .
Но все равно я не понимаю о чем я типа не помню .
И вопрос только кто ворует сейчас , кто устанавливает курс мы знаем .