Що відбувається з курсом: Голова НБУ назвав причини коливань

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Що відбувається з курсом

«Ми не толеруємо девальвацію. Ми толеруємо гнучкість — помірні коливання курсу, під впливом попиту і пропозиції, у який бік вони не відбувалися б, якщо вони не загрожують ціновій стабільності», — сказав він.

За його словами, НБУ зацікавлений у тому, щоб рух курсу відбувався в обидва боки, адже це повертає відчуття валютного ризику, покращує адаптивність економіки, дозволяє уникати накопичення дисбалансів.

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«Курс повинен повертати собі функцію поглинача внутрішніх і зовнішніх шоків. Але в той момент, коли курс перетворюється на генератор шоку, Нацбанк, звісно, вживає відповідних заходів. Тим більше, що золотовалютні резерви на це є. Ми „зрізаємо“ піки небезпечної волатильності та підтримуємо конструктивну невизначеність», — додав Пишний.

Відповідаючи на питання, чи зважає НБУ на потреби Міністерства фінансів у своїй валютній політиці, Пишний відповів: «Ні. У них свій мандат, а у нас — свій».

«Але ми не функціонуємо у вакуумі, беремо до уваги і зовнішні, і внутрішні фактори, окреслюємо та аналізуємо ризики. І враховуємо їх при визначенні оптимальної моделі монетарної і курсової політики, що найкращим чином забезпечують реалізацію мандату НБУ», — додав голова НБУ.

Нагадаємо

З початку року офіційний курс долара зріс на 8% до 41 гривні. НБУ фактично контролює курс за допомогою інтервенцій на міжбанку. У липні курс стрибнув до 41,50 грн/долар, після чого НБУ заявив, що це вже загрожує ціновій стабільності, та почав знижувати курс.