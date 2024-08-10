CEO Spotify отримав $345 млн торік: жоден артист на платформі не заробив стільки

Артисти у Spotify отримують приблизно $0,003 за одне прослуховування пісні, водночас генеральний директор компанії Даніель Ек за минулий рік отримав $345 мільйонів. Як пише Consequence, жоден артист на платформі не заробив стільки за свою кар'єру, передає mezha.media.

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Для того, щоб отримати $345 мільйонів зі стрімів пісень, артистам потрібно 115 мільярдів прослуховувань на треках. Найближчим до цього показника є Drake, у якого з-поміж усіх його альбомів та синглів за 15 років назбиралося 100 мільярдів прослуховувань, і цього все ще недостатньо.

$0,003 — це приблизна ціна за один стрім. Вже добре відомо, що Spotify має секретні угоди з деякими артистами, яким платять більше за інших. Це може означати, що той же Drake за свою кар'єру зміг отримати від Spotify більше, ніж гендиректор компанії за рік, але йдеться про одного з найуспішніших артистів у світі.

У випадку з менш популярними артистами, які не мають мільярдів стримів на своїх піснях та які не отримували спеціальних пропозицій від стримінгової платформи, все може бути гірше. Лише з цієї інформації можна здогадатися, що артисти, які мали б бути головною цінністю музичного сервісу, ціняться менше, аніж його головний директор.