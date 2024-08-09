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9 серпня 2024, 17:46

Банки назвали причини відмов за програмою «єОселя»

Загальні об'єми виданих за програмою «єОселя» іпотек станом на початок серпня 2024 року становили 18,8 млрд гривень. Про це пише Liga.net.

Загальні об'єми виданих за програмою «єОселя» іпотек станом на початок серпня 2024 року становили 18,8 млрд гривень.

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Керівник департаменту заставного кредитування державного Приватбанку Владислав Корольов розповів, що на кредит за програмою «єОселя» щомісячно у банк надходить більш ніж 9000 заявок. З них — попередньо позитивно ухвалених рішень близько 52%.

«Для прийняття рішення банк цікавить платоспроможність клієнта та кредитне навантаження, а поточна кредитна історія має безпосередній вплив на рішення. Клієнт, що мав виходи на прострочення за попередніми кредитами або ж прострочення на момент подачі заявки, не може бути прокредитований, не закривши поточні заборгованості», — говорить Владислав Корольов.

У Ощадбанку розповіли, що статистично два запити з трьох, що надходять до них на розгляд, задовольняються, і банк видає іпотечний кредит.

«Найчастіші причини відмови — негативна кредитна історія та недостатній дохід. Проте фахівці Ощадбанку індивідуально працюють із кожним запитом, адже ми прагнемо допомогти вирішити житлові проблеми якнайбільшої кількості українців», — зазначають у пресслужбі Ощаду.

Загалом банками-учасниками програми «єОселя» за перше півріччя поточного року видано 5505 кредитів на 9,4 млрд гривень.

Найбільшу кількість кредитів за програмою «єОселя» банки видають для Києва та Київської області. На столичний регіон припадає понад 45% позик.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Abramon
Abramon
9 серпня 2024, 18:27
#
За чий рахунок весь цей банкет?
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Kolya12377
Kolya12377
9 серпня 2024, 18:37
#
Гранты иностранные, например, недавно американцы дали 4 млрд. дол. безвозвратной помощи.
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0
Abramon
Abramon
9 серпня 2024, 19:44
#
Гранти щоб різні прокурори, дбр та їм подібні отримували іпотеку під 3%.
Туди ж і вчителі з «науковцями».
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