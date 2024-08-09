Де більше заробляють: в НБУ чи держбанках

В Україні серед державних банків найбільшу зарплату отримує голова правління Приватбанку Герхард Бьош. У липні він отримав більше ніж 2,4 млн грн та значно випередив усіх своїх колег. Водночас голова НБУ Андрій Пишний, який відповідає за всю банківську систему, в місяць заробляє в середньому 629 тис. грн. Про це повідомляє OBOZ.UA.

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«Розмір винагороди членів правління, зокрема заохочувальних і компенсаційних виплат, встановлюється Наглядовою радою», — йдеться в положенні про винагороду в Приваті.

До Наглядової ради Приватбанку входять дев'ять членів: незалежні представники, представники держави від уряду та представники держави від комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Незалежні члени — обрані на прозорих конкурсах фахівці. Більшість із них — іноземці. До речі, в липні зарплата члена наглядової ради Привату коливалась від 580 тис. до 770,8 тис. грн.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов стабільно заробляє близько 1,1 млн грн на місяць. Серед топів державних банків він опинився на другому місці за рівнем заробітної плати.

Як і у випадку з Бьошем, його зарплата встановлюється рішенням наглядової ради. Наглядова рада сформована за таким же принципом: із незалежних членів, представників уряду та парламенту (профільного комітету).

Варто зазначити, що, як видно з таблиці, з зарплати банкірів також утримуються податки. З зарплати голови Привату — 519 тис. грн за липень, а у його колеги з Ощаду — 216,4 тис. грн. Як видно на графіку, востаннє голова Ощадбанку заробляв менше ніж 1 млн грн ще в січні цього року. А починаючи з лютого його зарплата — стабільно шестизначне число.

Віктор Пономаренко, голова правління Укрексімбанку, ще в червні заробив більше ніж 1,2 млн грн і міг би посісти друге місце за рівнем зарплати. Однак за липень банкір заробив лише трохи більше ніж 1 млн грн і поступився Наумову.

Пономаренко в Укрексімбанку — новачок (у графіку зазначена зокрема зарплата попереднього голови правління). Наглядова рада банку обрала його головою правління лише 3 травня 2024 року. Отже, в червні була його перша повна зарплата на новій посаді.

До цього Пономаренко 20 років пропрацював у Прокредит Банку, в якому з 2012 року обіймав посаду голови правління. Його обрали на незалежному (принаймні так декларують) конкурсі, який проводили за допомогою рекрутингової компанії Odgers Berndtson.

Олексій Ступак обійняв посаду голови правління Сенс Банку 30 грудня 2023 року. Такий подарунок на Новий рік отримав колишній співробітник Креді Агріколь Банк. Щоправда, в банку він працює з червня 2019 року.

Відбір також відбувся із залученням рекрутингової компанії Odgers Berndtson. Однак потрібний кандидат знайшовся в колективі банку. Отже, в липні 2024 року Ступак заробив 908 тис. грн.

Серед державних банків голова Sense Bank високою зарплатою не відзначився. У 2024 році його зарплата жодного разу не досягла шестизначного числа. У червні він заробив 996,7 тис. грн. Але для мільйона йому все ж таки не вистачило кількох тисяч гривень.

Останній серед керівників держбанків — Родіон Морозов з Укргазбанку. До речі, в Україні буквально кілька днів тому з'явився сьомий держбанк — «Мотор-Банк» (його забрали у підсанкційного В'ячеслава Богуслаєва, 85-річного мільярдера, який продовжував постачати військове обладнання у рф навіть після початку повномасштабної війни).

Також державі належить PIN банк. Однак обидва банки нещодавно стали державними, крім того, їхні розміри неможливо порівнювати з п'ятіркою зазначених вище банків.

Морозов — виконувач обов'язків голови. Ще в липні минулого року наглядова рада обрала нового голову правління — поляка Піотра Качмарека. Він мав почати роботу одразу після погодження в НБУ, однак уже більш як рік обов'язки голови виконує Морозов. Його щомісячна зарплата становить 475 тис. грн.

Де більше заробляють: в Нацбанку чи держбанках

Зарплати в НБУ офіційно не публікують, однак і голова регулятора, і його заступники заповнюють декларації в НАЗК. Андрій Пишний минулого року в середньому заробляв 628,9 тис. грн на місяць. І хоча це висока зарплата, до зарплати голови Ощадбанку (цю посаду колись обіймав Пишний) дохід голови Нацбанку не дотягує.

Перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова у 2023 році в середньому заробляла 493,8 тис.

Заступник Пишного Юрій Гелетей у середньому минулого року заробляв 477,7 тис. грн.

Ярослав Матузка в середньому заробляв 470,9 тис. грн, Андрій Ніколайчук — 484,5 тис. грн, Дмитро Олійник — 527,9 тис. грн, а Олексій Шабан — 473,9 тис. Що цікаво, заступник Пишного Дмитро Олійник у середньому минулого року заробляв навіть більше, ніж перша заступниця Рожкова.

У середньому ж зарплати членів правління НБУ відповідають рівню наглядових рад держбанків, однак не дотягують до рівня зарплат у найбільших державних банках.