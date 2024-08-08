В Україні ціни на картоплю сягнули максимуму за п’ять сезонів

Українська картопля продовжує дорожчати. Наразі вона коштує в межах 13−18 грн/кг ($0,32−0,44 /кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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Зазначаэться, що, попри підвищення цін попит на картоплю на українському ринку залишається досить високим.

Причини зростання цін

Чергове підвищення цін на картоплю було зумовлено низкою причин. Насамперед це було пов’язано зі скороченням поставок із господарств, оскільки через посуху в низці регіонів виробники змушені були призупинити збиральні роботи.

Крім того, продавці говорили про нечисленну пропозицію продукції високої якості, що також надавало підтримку цінам.

Аналітики зазначити, що вже сьогодні ціни на картоплю в Україні в середньому на 82% вищі, ніж у першій половині серпня 2023 року. Тоді відвантаження цієї продукції відбувалося не дорожче 10 грн/кг ($0,24/кг).

Ба більше, нинішні ціни на один з основних продуктів для українців є найвищими, як мінімум за останні 5 сезонів.

При цьому, з огляду на активні темпи збуту картоплі, багато українських фермерів заявляють про свій намір вже наступного тижня здійснити чергові спроби підвищити ціни в цьому сегменті.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з початку поточного тижня ціни на кавуни в Україні вже знизилися на третину.