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7 серпня 2024, 14:15

Ціни на кавуни в Україні стрімко знизились

З початку поточного тижня ціни на кавуни в Україні вже знизилися на третину. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

З початку поточного тижня ціни на кавуни в Україні вже знизилися на третину.
Фото: pixabay.com

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Наразі ціни на кавуни на внутрішньому ринку вже опустилися до 3−8 грн/кг ($0,07−0,19/кг), що в середньому на 30% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Негативну цінову динаміку виробники пояснюють різким збільшенням пропозиції цих баштанних на ринку. За словами фермерів, ситуація ускладнюється ще й тим, що основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку досить слабкий.

Оптові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі такого кавуна до мінімуму, посилаючись на вкрай невисокі темпи продажів у роздробі.

«Якщо порівнювати ситуацію на ринку кавунів в Україні з іншими країнами регіону моніторингу проєкту, то дана продукція залишається більш доступною тільки в Узбекистані та Таджикистані, що є традиційним», — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що наразі кавун в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше, ніж на початку серпня 2023 року. Ба більше, галузеві експерти не прогнозують помітного поліпшення ситуації на ринку.

За їхніми словами, підвищити ціни вдасться тільки власникам кавунів високої якості, а пропозиція такої продукції на ринку досить обмежена.

Водночас ціни на кавуни вагою понад 5 кг і надалі перебуватимуть на низькому рівні, оскільки фермери йтимуть на поступки покупцям, намагатимуться в такий спосіб прискорити темпи реалізації наявних обсягів продукції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Maksym .
Maksym .
7 серпня 2024, 14:19
#
Новости которіх мі заслуживаем)))
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