Сервіс для збору донатів Buy Me a Coffee припиняє обслуговувати українців через те, що частина нашої території під окупацією

Американська компанія Buy Me a Coffee оновила свої правила та припиняє надавати повноцінний сервіс для користувачів з України. Про це повідомляють у соцмережах українці, які зіткнулися з проблемами при виведенні коштів, пише dev.ua.

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У відповідь на труднощі з виведенням зібраних коштів у службі техпідтримки сервісу пояснили, що більше не обслуговуватимуть українські акаунти через те, що «20% території України підпадають під дію санкцій».

«У зв’язку з нещодавніми змінами в політиці та ускладненням законодавчих вимог і санкцій, ми більше не приймаємо нових творців (контенту, — ред.) з України. Ми розуміємо, що це може вас розчарувати, і щиро перепрошуємо за будь-які незручності, які це може спричинити», — повідомила представниця Buy Me a Coffee.

За її словами це рішення зумовлене різними факторами, зокрема «необхідністю відповідати суворим стандартам законодавчих вимог» (compliance).

«Оскільки приблизно 20% території України підпадає під дію санкцій, стало надзвичайно складно точно перевіряти та контролювати місця розташування, що створює значні ризики помилок», — пояснюють у техпідтримці сервісу Buy Me a Coffee.

Buy Me a Coffee стала однією з найпопулярніших платформ зі збору донатів після скандалу з сервісом Patreon, який заблокував акаунти фонду «Повернись живим», а згодом і волонтера та активіста Сергія Стерненка, пояснивши це недопустимістю «фінансування мілітарних цілей».