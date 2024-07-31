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31 липня 2024, 11:44

В Україні зросли борги за комуналку. Де живе найбільше боржників (дослідження)

Від початку повномасштабного вторгнення боргів за комуналку побільшало на третину за даними Єдиного реєстру боржників. Наразі найбільше неплатників зосереджено у Дніпропетровській та Харківській областях. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Від початку повномасштабного вторгнення боргів за комуналку побільшало на третину за даними Єдиного реєстру боржників.
Фото:depositphotos

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Зростання боргів

Нині в Україні налічується 701 тис. проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги (ЖКП). Від початку повномасштабної війни боргів побільшало на 37%. Так, станом на лютий 2022 в реєстрі було 512,359 проваджень через несплату комунальних послуг.

На початку року в Єдиному реєстрі боржників налічувалося 659 684 боргів за комуналку. За пів року їх кількість зросла на 6,3% та сягла 701 051 проваджень.

Де живе найбільше боржників

Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області — понад 100 тис. проваджень або 14,3% від загальної кількості. Далі за рейтингом Харківська та Донецька область — 94,8 тис. та 79,7 тис. відповідно.

36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення — 258,8 тис. На другому зі значним відривом находяться борги за водопостачання — 18,6% або 130,2 тис. А замикають трійку порушення у платі борги за світло — 67,9 тис. або 9,7%.

За які ще комунальні послуги боргують українці:

  • Житлове обслуговування — 67,1 тис. або 9,6%;
  • Газопостачання — 59,7 тис. або 8,5%;
  • Вивіз відходів — 7,6 тис. або 1,1%;
  • Ще у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 тис боргів.

Нагадаємо

Від початку повномасштабної війни в Україні діяв мораторій на примусове стягнення та відключення від мереж боржників по комуналці. У 2024 році цей мораторій було скасовано.

Наразі обмеження діє лише у випадку, якщо будинок споживача був пошкоджений внаслідок воєнних (бойових) дій.​

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+56
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
31 липня 2024, 11:55
#
Треба збільшити інші тарифи , електроенргіїї по 4,35 малувато і ситуація покращиться (міністр фінансів такоїж думки -коли не вистачає грошей треба ЗБІЛЬШУВАТИ) https://minfin.com.ua/ua/2024/07/31/132193262/
+
+41
chc788
chc788
31 липня 2024, 11:56
#
Хочете казну поповните піднімаючи тарифи. Ну …ну. З тим одночасно піднімуться борги за комуналку.
+
0
Vlad98
Vlad98
31 липня 2024, 12:09
#
Треба передати в ДВС. Там швиденько ці штрафи множать на два, блокують рахунки і реалізують цю нерухомість, за копійки.
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