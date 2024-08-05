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5 серпня 2024, 9:35

Кожен другий ФОП створено торік жінками — Мінекономіки

У 2023 році кожен другий ФОП був створений жінкою, а кожну третю компанію очолювала теж жінка. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

У 2023 році кожен другий ФОП був створений жінкою, а кожну третю компанію очолювала теж жінка.
Фото:depositphotos

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Деталі

«У час війни жінки все частіше беруть на себе лідерство. Торік кожен другий ФОП в Україні відкривала жінка. Кожну третю компанію очолювала теж жінка. Але при цьому гендерний розрив досі є щоденною реальністю багатьох українок. Наприклад, дослідження показують, що жінки частіше відкривають малі і мікробізнеси, а у розрізі середніх і великих підприємствах переважають все ж чоловіки-керівники чи власники», — каже Свириденко.

Водночас у міністерстві визнають існування гендерного дисбалансу в бізнес-середовищі.

Програми для жінок

Тож для подолання гендерного розриву Міністерство економіки за фінансової підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF, раніше — Western NIS Enterprise Fund), за реалізації з KSE Foundation Київської школи економіки та у партнерстві з AT «Ощадбанк» запустило грантову програму «СТВОРЮЙ!» для підтримки жінок, які є власницями виробництв.

Проєкт з бюджетом в $1 мільйон націлений на масштабування та розвиток малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва та переробки.

Грантові кошти (максимальна сума — $15 тис.) переможниці програми зможуть витратити на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також, не більше 30% гранту, — на придбання програмного забезпечення і навчання.

Через два місяці після отримання коштів грантерки мають відзвітувати про витрачені кошти.

«Запит, який отримали у відповідь — вражає і ще раз доводить, що жінки прагнуть більшого. Наше завдання — створити умови, в яких кожне прагнення трансформуватиметься у нові бізнеси, що нині так необхідні економіці», — відмітила Свириденко.

За її словами, до оргкомітету програми, яка стартувала наприкінці квітня, вже надійшло більше тисячі заявок від підприємиць з усієї України.

Найбільша кількість заявок надійшла від власниць бізнесу із західного (41% від загальної кількості), центрального (18%) та північного (18%) регіонів України. Найменше — зі східного (14%) та південного (9%). 12% апліканток розвивають свій бізнес у сільській місцевості.

Аналіз заявок на участь у програмі показав, що майже 60% учасниць представляють харчову та легку промисловість, зокрема виробництво одягу. Поліграфія та меблеве виробництво також мають популярність, становлячи близько 5% від загальної кількості заявок кожна.

У Мінекономіки підкреслюють, що багато жіночих бізнесів було відкрито під час війни, і отримання грантової підтримки дозволить їм вийти на новий рівень розвитку.

Імена переможниць будуть оголошуватися поступово. Перша частина грантерок стане відома на початку серпня.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

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0
san4os
san4os
5 серпня 2024, 9:57
#
А кожен перший ФОП тоді хто?
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0
korvin29
korvin29
5 серпня 2024, 10:03
#
Это скорее всего связано с законом про мобилизацию. Просто на мужчину закрывают ФОП, а на женщину открывают.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 серпня 2024, 10:21
#
Вы же свой ИТ-ФОП пока ещё не переоформили на маму,
значит не все так однозначно…
+
0
korvin29
korvin29
5 серпня 2024, 11:51
#
Да, все очень неоднозначно. Зачем рисковать и переводить на маму и ждать в любой момент заморозки счетов или каких дибо ограничеий, если можно просто получать деньги в юрисдикции, которая работает по адекватным законам без риска заморозки счета и платить там налоги.
+
0
san4os
san4os
5 серпня 2024, 10:21
#
Не думаю що ФОПи чоловіки масово закриваються. Немає потреби дьоргатися. Закриття ФОПа — той ще геморой з масою перевірок.

Стаття про відкриття. І те що половина чоловіки, а половина жінки — це мене не дивує. Це нормально.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 серпня 2024, 10:29
#
Чоловікам не потрібно закривати ФОП, достатньо
перестати проводити фінансові операції по рахунках…
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0
korvin29
korvin29
5 серпня 2024, 11:48
#
Ага, только нужно подавать каждый месяц финансовый отчет с 0 — если на 3ей группе или если на 2ой, то кажный месяц платить единый налог).).)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 серпня 2024, 12:06
#
И в чём проблемы через кабинет плательщика на сайте ГНА
раз месяц отправлять пустой отчёт — занимает намного меньше
времени, чем ежедневное сидение на форуме Минфина…
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0
korvin29
korvin29
5 серпня 2024, 11:46
#
ФОП закрывается за 10 минут).).). так же как и открывается).
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 серпня 2024, 12:13
#
Для закрытия ФОП необходимо сначала закрыть все его банковские счета,
а за 10 минут такое ни один укрбанк не делает.

Если на счёт наложен арест исполнительной службой,
то такие счета банки тем более не закрывают.

Так что пишите ещё…
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0
korvin29
korvin29
5 серпня 2024, 12:23
#
Все дело в том, что я закрывал ФОП и знаю сколько это времени занимает. 10 минут в портале Дия на закрытие ФОПа и 10 минут на сайте банка для закрытия счета и скачивание всех выписок.
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