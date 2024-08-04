В Україні офіційно з’явиться нова професія

Національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт «Оператор із пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)». Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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«Дотепер у нас не було професійного стандарту демінер. Фактично оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами», — заявив заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

За його словами, наявність професійного стандарту, який відповідає міжнародним вимогам (IMAS — International Mine Action Standards), створює єдині правила для всіх і суттєво розширює можливості для навчання демінерів.

Це зокрема дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних.

Після затвердження стандарту буде проведено ряд заходів для введення в правове поле нової професії: присвоєння коду, упорядкування оплати праці.

А також на базі професійного стандарту розроблять відповідний освітній стандарт. Це дозволить після отримання акредитації від МОН випускати дипломованих демінерів на рівні з іншими професіями.

Затверджений професійний стандарт, який відповідає вимогам IMAS, дозволить фахівцям, які мають міжнародний сертифікат, підтвердити свою кваліфікацію в Україні.

Це означає також, що українські демінери, що пройдуть навчання за новим стандартом, також зможуть працювати у міжнародних компаніях без потреби починати навчання з самого початку.

П’ять рівнів підготовки

Розроблений стандарт передбачає 5 рівнів підготовки. Здобутий базовий рівень дозволить залучати фахівця до нетехнічного обстеження, наступний рівень — можливість проводити технічне обстеження. Далі — розмінування територій, будівель тощо.