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4 серпня 2024, 10:35

В Україні офіційно з’явиться нова професія

Національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт «Оператор із пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)». Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Національне агентство кваліфікацій схвалило професійний стандарт «Оператор із пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)».
Фото: vdsr.gov.ua

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«Дотепер у нас не було професійного стандарту демінер. Фактично оператори були змушені самостійно готувати фахівців для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами», — заявив заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

За його словами, наявність професійного стандарту, який відповідає міжнародним вимогам (IMAS — International Mine Action Standards), створює єдині правила для всіх і суттєво розширює можливості для навчання демінерів.

Це зокрема дозволить залучити до гуманітарного розмінування ветеранів, які після навчання зможуть працювати як в українських операторів протимінної діяльності, так і міжнародних.

Після затвердження стандарту буде проведено ряд заходів для введення в правове поле нової професії: присвоєння коду, упорядкування оплати праці.

А також на базі професійного стандарту розроблять відповідний освітній стандарт. Це дозволить після отримання акредитації від МОН випускати дипломованих демінерів на рівні з іншими професіями.

Затверджений професійний стандарт, який відповідає вимогам IMAS, дозволить фахівцям, які мають міжнародний сертифікат, підтвердити свою кваліфікацію в Україні.

Це означає також, що українські демінери, що пройдуть навчання за новим стандартом, також зможуть працювати у міжнародних компаніях без потреби починати навчання з самого початку.

П’ять рівнів підготовки

Розроблений стандарт передбачає 5 рівнів підготовки. Здобутий базовий рівень дозволить залучати фахівця до нетехнічного обстеження, наступний рівень — можливість проводити технічне обстеження. Далі — розмінування територій, будівель тощо.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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