Національний банк України встановив на 2 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,139 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 13 копійок.
1 серпня 2024, 16:24
Гривня знову падає: НБУ знизив офіційний курс на 13 копійок
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Курс євро
НБУ на 2 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 44,40 грн (на 31 липня курс був встановлений на рівні 44,40 грн). Європейська валюта не змінилася.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 4