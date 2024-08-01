Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на дві копійки

Національний банк України встановив на 1 серпня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,0063 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 2 копійки.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

НБУ на 1 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 44,40 грн (на 31 липня курс був встановлений на рівні 44,41 грн). Європейська валюта подешевшала на 1 копійку.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.