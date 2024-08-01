Російський Міжнародний інвестиційний банк ( МІБ ) винен Угорщині $74 млн і будапештський палац, розташований у престижному районі Ланцюгового мосту. Однак угорський уряд, схоже, нічого не робить, щоб повернути гроші та активи. Про це повідомляє Daily News Hungary.

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Чехія вжила всіх юридичних заходів, щоб повернути свої гроші, які застрягли в російському МІБ після виходу банку зі Східної Європи. Принаймні, так повідомили газеті в їхньому міністерстві фінансів. Угорський уряд не наслідує цей приклад.

Банк закликав усі колишні європейські країни тиснути на американців і Брюссель, щоб вони скасували антиросійські санкції. В результаті вони зможуть повернути свої борги.

Наприклад, якщо кабінет Орбана хоче повернути свої гроші, він повинен переконати адміністрацію Байдена скасувати санкції проти Москви. Це, звичайно, неможливо, хоча кабінет Орбана регулярно критикує санкції та тримає кулаки за Трампа.

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Троянський кінь росіян

Російський міжнародний інвестиційний банк розпочав роботу ще до повномасштабного вторгнення рф в Україну та урочисто відкрив своє нове представництво в лютому 2021 року.

Після початку повномасштабного вторгнення європейські держави залишили його одна за одною. Останньою це зробила Угорщина у квітні 2022 року з 25,26% акцій. Це сталося після того, як США запровадили санкції проти угорського керівника російського банку, колишнього віце-президента Імре Ласлоцького.

Американський уряд, його представник у Будапешті, посол Девід Прессман, і деякі з їхніх західних союзників завжди вважали МІБ троянським конем російського диктатора володимира путіна в Європі. Банк залишив Угорщину після санкцій США та ЄС, заявивши, що його діяльність на континенті стала неможливою.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з путіним на початку липня в Москві в рамках його так званої мирної місії. На наступній та спільній прес-конференції вони не згадували про МІБ та його борг перед Угорщиною.