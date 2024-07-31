ФРС США очікувано зберегла ставки

Федеральна резервна система (ФРС) США залишила ставки на рівні 5,25−5,5%. Про це повідомив голова регулятора Джером Пауелл 31 липня. Це максимальне значення за останні 23 роки.

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Нині ринки оцінюють ймовірність зниження відсоткової ставки у вересні у 88%. Дані щодо американської інфляції, які вийшли минулої п'ятниці, зміцнили ці очікування: споживча інфляція в США (індекс PCE) сповільнилася у червні до 2,5% рік до року, після зростання на 2,6% у травні.

Федрезерву, схоже, вдалося «вбити двох зайців» — охолодити зростання цін і не допустити скочування економіки в рецесію. Згідно з останнім звітом про ВВП США, базове потенційне зростання ВВП, сумісне зі стабільною інфляцією, становить близько 1,8%.

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