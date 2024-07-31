За оперативними даними, у липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
У липні до загального фонду державного бюджету надійшло понад 120 мільярдів
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За підсумками липня надходження платежів від Державної податкової служби становили 67,2 млрд грн, у тому числі:
- 23,7 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 34,3 млрд грн, відшкодовано — 10,6 млрд грн);
- 19,6 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 12,7 млрд грн — акцизний податок;
- 5,4 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
- 4,9 млрд грн — рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 47,9 млрд грн.
Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить близько 105%.
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У цілому, за оперативними даними за підсумками липня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 165,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Окрім того, близько 40,3 млрд грн (станом на 30 липня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.
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