У липні до загального фонду державного бюджету надійшло понад 120 мільярдів

За оперативними даними, у липні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 120,3 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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За підсумками липня надходження платежів від Державної податкової служби становили 67,2 млрд грн, у тому числі:

23,7 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 34,3 млрд грн, відшкодовано — 10,6 млрд грн);

19,6 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

12,7 млрд грн — акцизний податок;

5,4 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

4,9 млрд грн — рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 47,9 млрд грн.

Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить близько 105%.

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У цілому, за оперативними даними за підсумками липня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 165,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Окрім того, близько 40,3 млрд грн (станом на 30 липня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.