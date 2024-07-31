У першій половині 2024 року видатки державного бюджету (загальний і спецфонд) склали 1 935,3 млрд грн. Про це свідчать дані Держказначейства, повідомляє голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
31 липня 2024, 14:42
У першому півріччі на оборону пішла половина видатків держбюджету (інфографіка)
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Структура видатків у функціональній розбивці виглядала наступним чином:
- Оборона — 50,9%,
- Громадський порядок, безпека, судова влада — 14,8%,
- Соціальний захист — 11,6%
- Обслуговування держборгу — 7%,
- Трансферти місцевим бюджетам (в яких левову частку займає освітня субвенція) — 5,2%,
- Медицина — 4,7%,
- Економічна діяльність — 2,2%,
- Освіта — 1,6%,
- Загальнодержавні функції (в т.ч. вищі органи держуправління, місцева влада, фінансова та зовнішньополітична діяльність, без силових структур) — 1,2%,
- Інші функції — 0,8%.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що видатки загального фонду держбюджету в червні становили 286,7 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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