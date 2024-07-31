У першому півріччі на оборону пішла половина видатків держбюджету (інфографіка)

У першій половині 2024 року видатки державного бюджету (загальний і спецфонд) склали 1 935,3 млрд грн. Про це свідчать дані Держказначейства, повідомляє голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.